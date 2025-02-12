По следам звездной мамы: 9-летняя дочь Мозговой удивила дерзкой прической

Елена Мозговая похвасталась своей "Мавкой".

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Дочь Елены Мозговой от Девида Аксельрода покрасила волосы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вкратце:

Елена Мозговая позволила своей младшей дочери выкрасить волосы

Соломия теперь напоминает маме Мавку

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая известна своей любовью к бьюти-экспериментам. Очевидно, это у звездной мамы переняла ее самая младшая дочь - Соломия.

В феврале 2025 года Соле исполнится десять лет. В канун особенного праздника Мозговая позволила девочке слегка изменить имидж.

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В своем блоге в Instagram Елена показала редкий снимок с Соломией. В кадре девочка позирует с зелеными прядями в волосах, закрученных в локоны. "Моя Мавка", - подписала фото Мозговая.

Соломия - третья дочь Елены Мозговой. Она появилась в третьем браке музыкального продюсера с певцом David Axelrod (Владимир Ткаченко). Пара, которая то расходилась, то сходилась на протяжении 10 лет, узаконила свои отношения в январе 2015 года - за месяц до рождения Соли.

Дочь Елены Мозговой от Девида Аксельрода покрасила волосы / instagram.com/olenamozgova1

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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