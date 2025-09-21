После долгой паузы: известная украинская группа хочет вернуться на Нацотбор

Kazka решительно настроена побороться за право представлять Украину на Евровидении.

Kazka может принять участие в Нацотборе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kazka.band

Группа Kazka может в третий раз попробовать свои силы в Нацотборе

Участники ищут "победную" песню

Известная украинская группа Kazka думает над возвращением на Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение. Об этом рассказала солистка группы Александра Зарицкая изданию Музвар.

Коллектив уже дважды пробовал свои силы в Нацотборе, но ему не удавалось завоевать первое место. Сегодня Kazka решительно настроена в третий раз побороться за право представлять Украину на Евровидении.

Зарицкая отметила, что они с коллегами сейчас работают над конкурсной песней, которой еще нет. Если до конца подачи заявок на участие в Нацотборе у Kazka появится достойная композиция, то группа попробует свои силы в третий раз.

Александра Зарицкая / фото: instagram.com/kazka.band

"Часы очень тикают в плане до конца подачи заявки. С Джамалой мы разговаривали по телефону долго. Если мы успеем найти песню, потому что песни нет еще, если мы на самом деле найдем песню, которая будет мне нравиться и я пойму, что это претендент на победу точно, то все возможно. Если нет, то вы сами поймете. Если 27 октября нашей песни нет, значит, мы профукали, потому что сейчас мы очень плодотворно ищем эту песню", - отметила солистка.

Нацотбор и Евровидение - последние новости

Как сообщал Главред, ранее украинская певица Sowa говорила, что снова готовится подать заявку на Нацотбор. Дважды артистке уже удавалось попасть в лонглист конкурса.

Также известно, что украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала стала музыкальным продюсером Национального отбора на конкурс 2026 года. Первым ее официальным решением было открытие приема заявок на Нацотбор-2026.

О персоне: Александра Зарицкая Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".

