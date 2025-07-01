После двух мальчиков: партнер Рианны случайно назвал пол их третьего ребенка

Рианна и ее бойфренд, особенным способом держит интригу в этот раз.

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Asap Rocky, Рианна / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что конкретно сказал муж Рианны

Какие слухи кружаться вокруг будущего ребенка пары

Партнер Рианны A$AP Rocky, возможно, проболтался, когда его спросили о поле третьего ребенка.

Как пишет Page Six, 36-летний рэпер с восторгом рассказывал о своей растущей семье на премьере "Смурфиков" в Бельгии в субботу, когда репортер Entertainment Tonight спросил: "Это девочка, которую вы ждали?"

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Рокки и Рианна, которым 37 лет, являются родителями сына RZA, 3 года, и сына Riot, 1 года. На что рэппер ответил: "Так оно и есть, мужик. Так оно и есть".

Затем он поднял куклу Смурфетту и пояснил: "Прямо здесь. Понимаешь, о чем я говорю? Прямо здесь". Журналист настаивал: "Ты знаешь, о чем я спрашиваю".

Рианна ждет третьего ребенка / ua.depositphotos.com

Рокки, в свою очередь, рассмеялся, ничего больше не сказав по этому поводу.

Представители Рокки и Рианны пока не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию.

Как известно, пара живет вместе с 2020 года. В прошлом месяце исполнительница песни "Umbrella" объявила, что у них скоро будет еще один малыш. Она дебютировала с животиком на Met Gala — и продолжает стильно демонстрировать ход своей беременности.

Рианна станет мамой в третий раз/ ua.depositphotos.com

В апреле 2024 года Рианна рассказала журналу Interview, что планирует "попытаться родить девочку", но не разочаруется, если в будущем родит третьего сына. "Если это будет еще один мальчик, то это будет еще один мальчик", — пошутила она в прошлом году.

В мае создательница Fenty Beauty спровоцировала слухи о том, что она будет рада близнецам, после того как ее засняли на камеру, когда она якобы говорила: "Я принесла детей".

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Ранее Главред писал о том, что Рианна пришла в суд, чтобы поддержать своего партнера и отца своих детей, A$AP Rocky. Она прибыла вместе со своими детьми, которых она родила от подсудимого.

Ранее A$AP Рокки нырнул в объятия Рианны, когда в суде зачитали оправдательный вердикт по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия.

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Кто такая Рианна Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

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