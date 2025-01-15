После грандиозного скандала: предательница Анна Asti осталась без мужа - детали

Анна Asti переживает непростые времена после скандала.

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Анна Asti - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Asti

Вы узнаете:

Муж Анны Asti отправился на Бали

Предательницу вместе с ним не заметили

Российская певица Анна Asti, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает войну в родной стране, недавно попала в громкий скандал из-за распространения ее неприличного видео.

Пропагандистские росСМИ, сообщили, что, после хейта певицы, ее мужа увидели на Бали одного.

видео дня

Оказывается, Станислав Юркин посетил концерт российского певца Моргенштерна, который признан иноагентом в РФ, но певицы с ним не было.

"Как утверждает источник, после слива личных снимков в семье артистки напряженные отношения. Пока о разводе речь не идет, но "все сильно непросто". Ситуацию обостряет совместная работа: муж певицы является ее директором", - написали пропагандисты.

Муж Анны Asti отдыхает на Бали / фото: скрин t.me/spletni_tg/

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Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская, которая скрывает личность своего мужа и долго молчала о том, что удочерила двоих детей, пообщалась со своими фанатами и дала совет, как быть, если в браке случилась измена.

А также в семье Валерия Меладзе случилась новая беда. Дочь артиста Софья Меладзе пару лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Но, оказалось, ресторан пришлось закрыть.

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Кто такая Анна Асти Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2024 года, где работает и ни слова не оговорилась о том, что РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины.

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