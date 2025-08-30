Укр
"Принять и простить": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

Элина Чигис
30 августа 2025, 13:45
Алла Пугачева имеет возможность вернуться в РФ.
Алла Пугачева
Алла Пугачева - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

  • Может ли Пугачева приезжать в РФ
  • Что ее там ожидает

Российский продюсер-путинист Леонид Дзюник заявил, что Алла Пугачева может приехать в террористическую Россию после покаяния.

Как сообщают росСМИ, Пугачева добилась всего в РФ, сохранила российское гражданство и может посещать родную страну.

"Пугачева — русская женщина, она родилась, жила в России, здесь получила все. Ее никто из России не выгонял. И, в принципе, назад ей дорога не закрыта. У нее есть гражданство, начисляется пенсия", — сказал Дзюник.

Алла Пугачева в отличной форме
Алла Пугачева в отличной форме / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Но то, что Примадонна, которая публично выступает против нападения РФ на Украину, возобновит свои концерты невелика.

"Если она сможет склонить голову, то русские люди очень добрые, сердобольные, готовы любого человека принять и простить", — выдал продюсер-путинист.

Алла Пугачева много лет не записывала новые песни
Алла Пугачева много лет не записывала новые песни / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Где живет Алла Пугачева

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Пугачева уехала жить в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми. Также она много времени проводит на Кипре, где имеет собственную недвижимость. А каждое лето певица проводит в Юрмале и встречается со своей подругой Лаймой Вайкуле.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, в Сети появилось фото Софии Ротару с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.

А также Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

