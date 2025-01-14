"Произошла трагедия": Остап Ступка рассказал, почему разошелся с четвертой женой

Краткое содержание:
- Брак Остапа Ступки и Дарьи "посыпался" два года назад
- Сегодня бывшие возлюбленные - просто хорошие друзья
В 2015 году украинский актер Остап Ступка женился в четвертый раз. Его избранницей стала юная студентка театрального Дарья. Многие отмечали, что у них получилась весьма гармоничная пара, однако четвертая жена со временем начала "стираться" из жизни артиста. Он же хранил об этом полное молчание.
Интерес к тому, что же произошло между Дарьей и Остапом, вспыхнул с новой силой после того, как Ступка осенью 2024-го года представил общественности новую фаворитку - 23-летнего театроведа Маргариту Ткач. В недавнем интервью для Oboz.ua актер впервые признался - начал отношения с Маргаритой уже абсолютно свободным человеком.
Отношения с Дарьей у Ступки начали портиться еще два года назад. Тогда у нее в семье произошла трагедия, которая оказала огромное влияние на их брак. Разошлись супруги тихо, и сегодня поддерживают теплые дружеские отношения.
"У нее в семье произошла трагическая история - два года назад в довольно молодом возрасте умер отец. И эта трагедия многое изменила. Однако мы продолжаем общаться уже как друзья", - рассказал Остап Ступка.
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Также украинский шоумен и общественный деятельно Сергей Притула трогательно обратился к жене. Он показал редкое фото Екатерины в день ее юбилея.
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Кто такой Остап Ступка?
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
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