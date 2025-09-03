Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака

Актер Михаил Ефремов развелся со своей пятой женой после 23 лет брака.

Михаил Ефремов, Софья Кругликова - развод / колаж: Главред, фото: t.me/shot_shot, imdb.com

Российский актер Михаил Ефремов, который высказывал желание воевать на стороне террористической РФ, официально развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой. Об этом сообщают росСМИ.

Супруги пробыли в браке 23 года. По данным журналистов, у пары начались серьезные конфликты еще несколько месяцев назад. Михаил Ефремов даже перестал разговаривать с женой после постоянных ссор. Софья много лет мирилась с его изменами, пристрастием к алкоголю и скандальным поведением, даже ждала его из колонии, но Михаил не оценил преданности Кругликовой.

Михаил Ефремов - измена жене / фото: imdb.com

Точку в отношениях супругов поставила измена Михаила — к нему в колонию на 3-дневное свидание приезжала не законная супруга, а актриса Дарья Белоусова, которая на 20 лет младше Ефремова. "Стаж" отношений путиниста не обеспечил прощение супруги — Софья Кругликова официально решилась на развод. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество - им предстоит решить, кому достанется недвижимость на 200 млн рублей.

Михаил Ефремов и Софья Кругликова начали отношения в 2002 году. У пары появилось трое детей: две дочери и сын. Для путиниста это уже пятый и самый продолжительный из разрушенных браков.

Ранее Главред сообщал, что Михаил Ефремов и Софья Кругликова откладывали официальное оформление развода. Актер опасается, что это привлечет повышенное внимание СМИ. В то же время, путинист уже закрутил новый роман.

Также журналисты раскрыли детали интрижки Ефремова с актрисой, которая моложе его на 20 лет. Пара скрывает свои отношения, но появилась вместе в неожиданном месте, оставив автографы поклонникам.

О персоне: Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия. Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

