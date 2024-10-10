Путинист Стивен Сигал хочет воевать на стороне оккупанта ради президента РФ

Сигал испытывает странную, неестественную привязанность к Путину.

https://glavred.info/starnews/putinist-stiven-sigal-hochet-voevat-na-storone-okkupanta-radi-prezidenta-rf-10604243.html Ссылка скопирована

Стивен Сигал выразил готовность воевать за РФ и умирать за Путина / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Некогда звезда голливудских боевиков, а сегодня - карманный подпевала кровавого режима путина Стивен Сигал стал автором фильма с ироничным названием "Во имя справедливости". В нем путинист рассказал, как узнал о том, что страна-оккупант вторглась на территорию независимой Украины, и какой была его первая реакция.

Новость застала Сигала на Ближнем Востоке. И безумием своего российского патрона он, похоже, удивлен не был.

Более того, артист заявил, что ему удалось то, что непонятно политикам и авторитетным экспертам уже почти три года полномасштабного вторжения; то, чего правящая верхушка страны-агрессора и сама не может объяснить своим гражданам - в чем цели и смысл для рф в войне в Украине.

видео дня

"Что касается Владимира Путина, то я знаю, что он на самом деле отстаивал и что пытался сделать", - цитируют Сигала росСМИ.

Также Стивен Сигал заявил, что планирует воевать на стороне страны-оккупанта и готов умереть за диктатора путина. Об этом он написал в письме к директору страны-агрессора на второй день полномасштабной войны в Украине: "Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента и, если понадобится, я умру со своим президентом".

Кто такой Стивен Сигал? Стивен Сигал - американский актер и продюсер. Снимался в боевиках; пик популярности пришелся на 80-90-ые годы. Поклонник РФ и российской культуры. С 2016 года имеет российское гражданство. Выступал на оккупированной территории Крыма. После 24 февраля 2022 года посещал РФ и выражал свою поддержку стране-агрессору.

Последние звездные новости:

Ранее предательница Лолита показалась в гробу. На такой перфоманс она согласилась добровольно - идея разыграть собственные похороны показалась ей остроумной.

Также актриса-путинистка Людмила Артемьева, известная по роли в сериале "Сваты", напугала поклонников своим внешним видом - она изменила имидж, из-за чего ее перестали узнавать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред