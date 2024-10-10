Путинист Стивен Сигал хочет воевать на стороне оккупанта ради президента РФ

Некогда звезда голливудских боевиков, а сегодня - карманный подпевала кровавого режима путина Стивен Сигал стал автором фильма с ироничным названием "Во имя справедливости". В нем путинист рассказал, как узнал о том, что страна-оккупант вторглась на территорию независимой Украины, и какой была его первая реакция.
Новость застала Сигала на Ближнем Востоке. И безумием своего российского патрона он, похоже, удивлен не был.
Более того, артист заявил, что ему удалось то, что непонятно политикам и авторитетным экспертам уже почти три года полномасштабного вторжения; то, чего правящая верхушка страны-агрессора и сама не может объяснить своим гражданам - в чем цели и смысл для рф в войне в Украине.
"Что касается Владимира Путина, то я знаю, что он на самом деле отстаивал и что пытался сделать", - цитируют Сигала росСМИ.
Также Стивен Сигал заявил, что планирует воевать на стороне страны-оккупанта и готов умереть за диктатора путина. Об этом он написал в письме к директору страны-агрессора на второй день полномасштабной войны в Украине: "Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента и, если понадобится, я умру со своим президентом".
Кто такой Стивен Сигал?
Стивен Сигал - американский актер и продюсер. Снимался в боевиках; пик популярности пришелся на 80-90-ые годы. Поклонник РФ и российской культуры. С 2016 года имеет российское гражданство. Выступал на оккупированной территории Крыма. После 24 февраля 2022 года посещал РФ и выражал свою поддержку стране-агрессору.
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