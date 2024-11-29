Редкое фото Брюса Уиллиса: дочери поделились трогательным кадром

Фанаты могут узнать о его состоянии и о том, как выглядит их любимый актер, благодаря его дочерям.

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Деми Мур и Брюс Уиллис с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/demimoore

Вы узнаете:

Как выглядит актер

Кто находится рядом с ним

69-летний актер Брюс Уиллис, который страдает от неизлечимого заболевания - лобно-височной деменции, является редким гостем социальных сетей.

Фанаты могут узнать о его состоянии и о том, как выглядит их любимый актер, благодаря его дочерям, нынешней жене и бывшей супруге Деми Мур.

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На днях, 30-летняя Таллула и 33-летняя Скаут Уиллис в честь Дня благодарения поделились с подписчиками новым фото из семейного архива в Instagram. В кадре они находятся рядом с отцом.

К слову, комментаторы, в чьих семьях происходят аналогичные истории, благодарят за публичность и отмечают, что таким образом чувствуют себя не такими одинокими.

"Благодарны", - написала дочь артиста.

На фото она ласково обнимает отца, а тот нежно смотрит на свою дочь.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что жена артиста рассказала, какими были первые симптомы деменции у Уиллиса, и отметила, что коварство болезни заключается в том, что она действует исподтишка. "Скажу так: болезнь шепчет, не кричит. Мне сложно сказать: "Вот тут закончился Брюс, а тут болезнь начала брать верх". Диагноз ему поставили два года назад, но за год до того мы получили расплывчатый диагноз, афазия, которая является симптомом заболевания, но не заболеванием", - говорит Эмма Хеминг.

Также инсайдер из близкого окружения семьи сообщил, что неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур. Общение дается ему все сложнее, иногда актер становится агрессивным.

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Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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