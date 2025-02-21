Рианна и ее муж готовятся к появлению третьего ребенка

Муж Рианна был счастлив от того, что ему не придется сидеть в тюрьме.

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ASAP Rocky и Рианна пообещали родить еще одного ребенка / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что сказал муж Рианны после оглашения приговора

О чем он говорил со своим адвокатом

A$AP Rocky и популярная певица Рианна задумались о глобальных вещах после его юридической победы.

По данным ENews, после того, как 18 февраля его признали невиновным по двум пунктам обвинения в нападении с использованием полуавтоматического огнестрельного оружия, рэпер и певица у которых есть сыновья RZA, 2 года, и Riot, 18 месяцев, дали довольно много обещаний его адвокату Джо Такопине ​​в знак признания его работы над этим делом.

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"Они схватили меня и сказали: "Слушай, наш следующий ребенок — A$AP Joe", — сказал он в интервью, опубликованном 19 февраля. "Я сказал: "Я заставлю тебя это сделать!""

Адвокат добавил, что A$AP, 36 лет, также "сказал несколько очень приятных вещей", добавив: "Он сказал мне, что любит меня, и мы семья".

Но больше всего Джо тронули слова музыканта, чье настоящее имя Раким Майерс, перед вынесением приговора.

"Он не знал, пойдет ли он домой и увидит своих двух детей в ту ночь или начнет десятилетний тюремный срок буквально в тот день", — поделился Джо. "Он схватил меня и сказал: "Джо, я хочу, чтобы ты знал, я знаю, как упорно ты здесь боролся. Я знаю все, что ты сделал, и я просто очень ценю тебя".

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Ранее Главред писал о том, что Рианна пришла в суд, чтобы поддержать своего партнера и отца своих детей, A$AP Rocky. Она прибыла вместе со своими детьми, которых она родила от подсудимого.

Ранее A$AP Рокки нырнул в объятия Рианны, когда в суде зачитали оправдательный вердикт по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия.

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