Рыдаю: Инна Мирошниченко рассказала о вызовах при воспитании дочери Ангелины

Вы узнаете:
- Почему Инна Мирошниченко плачет
- Какая помощь ей нужна
Юристка, блогер и жена ведущего Тимура МирошниченкоИнна Мирошниченко вышла на связь со своими подписчиками и поделилась непростой ситуацией, которая произошла с ее приемной дочкой Ангелиной.
По словам Инны Мирошниченко, она не спала все ночь и теперь рыдает. "Очень много вызовов с Ангелиной. Образовательный процесс не дается. Никак. Ничего. Уже нет дней в неделе, куда бы ставить дополнительные занятия. И очень давит время, которого нет. Ей уже 9. Мы так мечтали про счастливое детство, где она играет с одногодками. Ходит в школу, хоть как-то", - пишет Инна.
"Но похоже, что это не наш путь", - добавляет Инна.
Инна Мирошниченко также просит помочь ей с поиском специалистов, готовых помочь. "Нужны те, кто работает с детьми с нейро особенностями", - говорит она.
Тимур и Инна Мирошниченко - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.
Также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
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Кто такая Инна Мирошниченко?
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
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