Рыдаю: Инна Мирошниченко рассказала о вызовах при воспитании дочери Ангелины

Инна Мирошниченко также просит помочь ей с поиском специалистов.

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Инна и Тимур Мирошниченко с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Вы узнаете:

Почему Инна Мирошниченко плачет

Какая помощь ей нужна

Юристка, блогер и жена ведущего Тимура МирошниченкоИнна Мирошниченко вышла на связь со своими подписчиками и поделилась непростой ситуацией, которая произошла с ее приемной дочкой Ангелиной.

По словам Инны Мирошниченко, она не спала все ночь и теперь рыдает. "Очень много вызовов с Ангелиной. Образовательный процесс не дается. Никак. Ничего. Уже нет дней в неделе, куда бы ставить дополнительные занятия. И очень давит время, которого нет. Ей уже 9. Мы так мечтали про счастливое детство, где она играет с одногодками. Ходит в школу, хоть как-то", - пишет Инна.

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"Но похоже, что это не наш путь", - добавляет Инна.

Инна Мирошниченко также просит помочь ей с поиском специалистов, готовых помочь. "Нужны те, кто работает с детьми с нейро особенностями", - говорит она.

Инна Мирошниченко обратилась за помощью / Скриншот Instagram/inna_mi

Тимур и Инна Мирошниченко - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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