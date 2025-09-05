Кристину Орбакайте обвинили в РФ.

Кристина Орбакайте - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте выступит на фестивале

Какая связь вскрылась

В выступлении российской певицы Кристины Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, нашли связь с Украиной на концерте в Израиле.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, 18 сентября у Орбакайте запланирован концерт в Израиле, а логотип фестиваля оформлен в цветах флага Украины.

"Ведущим концерта стал Борис Белодубровский, который ранее занимался организацией выступлений Кристины и написал ей песню "Жизнь одна". На сегодняшний день Борис выступает с поддержкой в адрес Украины", - написали пропагандисты.

Кристина Орбакайте живет в США / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Отметим, хоть сама Кристина и не высказала свою точную позицию, но несколько раз публично раскритиковала россиян и политику Кремля.

Кристина Орбакайте больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

