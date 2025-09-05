Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте

Элина Чигис
5 сентября 2025, 18:09
32
Кристину Орбакайте обвинили в РФ.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

  • Кристина Орбакайте выступит на фестивале
  • Какая связь вскрылась

В выступлении российской певицы Кристины Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, нашли связь с Украиной на концерте в Израиле.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, 18 сентября у Орбакайте запланирован концерт в Израиле, а логотип фестиваля оформлен в цветах флага Украины.

видео дня

"Ведущим концерта стал Борис Белодубровский, который ранее занимался организацией выступлений Кристины и написал ей песню "Жизнь одна". На сегодняшний день Борис выступает с поддержкой в адрес Украины", - написали пропагандисты.

Кристина Орбакайте живет в США
Кристина Орбакайте живет в США / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Отметим, хоть сама Кристина и не высказала свою точную позицию, но несколько раз публично раскритиковала россиян и политику Кремля.

Кристина Орбакайте больше не выступает в РФ
Кристина Орбакайте больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Кристина Орбакайте новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:43Украина
Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробности

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробности

16:51Политика
Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

16:49Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Последние новости

18:38

Украина-Франция: где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026

18:17

Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии

18:09

"С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте

17:45

Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ

17:43

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
17:39

Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

16:53

Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

16:51

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробностиВидео

16:49

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Реклама
16:49

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

16:14

Крутят людьми, как хотят: кто является лучшими манипуляторами по дате рождения

15:56

Мощные удары ВСУ: взорван Рязанский НПЗ, ЗРК С-400 и склады БпЛА россиян

15:55

От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

15:49

Одна привычка увеличивает расход топлива: от чего нужно отказаться водителямВидео

15:43

Время перерождаться: ТОП-3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

15:24

Любовница Путина Кабаева сделала свои собственные договоренности в Китае

15:23

Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

15:06

Новый сезон "Уэнсдей": о чем будет 3 часть популярного сериала

14:51

Тысячи солдат иностранного контингента в Украине: важное заявление Зеленского

14:49

Почему кот не идет, когда вы его зовете: неожиданный ответ "усатого игнора"

Реклама
14:35

Куда поставить орхидею в квартире: флорист назвала популярную ошибку

14:30

Задержка реальности: Зеленский ответил на слова Путина о вступлении Украины в ЕС

14:16

Грозит тюрьма: звезду "Интернов" подловили с наркотиками

14:11

Как стать счастливым: психологи назвали ТОП-7 действий, чтобы поднять уровень жизни

13:57

Аренда подскочила более чем на 50%: где в Украине сдают самые дорогие квартиры

13:51

Известковый налет в ванной испарится за секунды с помощью неожиданного средстваВидео

13:49

Была операция: СолоХа показала лицо сына и рассказала о сложных родах

13:36

"Цена пустится во все тяжкие": банкир назвал курс доллара и евро с 8 сентября

13:08

Осень пока подождёт: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие выходные

12:48

Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирогаВидео

12:47

"Имейте это в виду": Зеленский передал Орбану важное послание от Трампа

12:40

Оккупанты отводят силы с одного направления: в ГПСУ сказали, где стихают атаки РФ

12:40

В Украине вырастет минимальная пенсия: в ВР рассказали, каких надбавок ждать

12:18

Что нужно сделать с картофелем, чтобы пюре получилось воздушное - лайфхак

12:08

Что делать, если потеет стекло в машине изнутри: простые лайфхаки

11:54

Тысячи "штыков" с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

11:42

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

11:42

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

11:34

Вкусно, сытно, быстро: рецепт идеального блюда на обед за 10 минут

11:13

Кремль боится мятежа: как РФ может всколыхнуть волна криминала и протестов армии

Реклама
11:08

РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

10:52

Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предкиВидео

10:47

Зачем поварам высокие колпаки: неочевидный ответ удивит

10:45

Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

10:35

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Крысам - обида, Змеям - обман

10:15

Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасностиВидео

10:14

Еще одна Каменских: Анастасия Приходько попала в громкий публичный скандал

10:01

Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

09:59

"Наша красавица": Ольга Сумская ошеломила снимком с дочерью

09:58

НБУ удивил украинцев неожиданным курсом: и доллар, и евро полетели в пропасть

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять