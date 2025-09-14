Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Ахтем Сеитаблаев отметил, что кроме нее в Украине много талантов.

Ахтем Сеитаблаев сейчас - артист раскрыл имя любимой актрисы / коллаж: Главред, фото: facebook.com/akhtemseit

Кого Ахтем Сеитаблаев считает лучшей актрисой

Что его связывает с этой артисткой

Украинский актер, режиссер и воин ВСУ крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев заговорил о самой талантливой по его мнению украинской актрисе. Имя он назвал в беседе с Люкс ФМ.

Так Сеитаблаев убежден, что самая лучшая артистка сегодня - Народная артистка и Герой Украины Ада Николаевна Роговцева. Вместе с ней Ахтем играет в спектакле "Будьте як вдома", а также устраивает благотворительные творческие вечера для украинских защитников.

При этом артист не обесценивает других украинских актеров, ведь среди них есть много ярких талантов. Однако Ада Николаевна все же является его любимицей.

Ахтем Сеитаблаев и Ада Роговцева / facebook.com/akhtemseit

О персоне: Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

