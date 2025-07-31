"Почти год лежал": Ахтем Сеитаблаев перестал скрывать тяжелую травму

Сеитаблаев раскрыл обстоятельства, при которых его позвоночник оказался сломанным.

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Ахтем Сеитаблаев сломал позвоночник - детали травмы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

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Когда Ахтем Сеитаблаев получил травму

При каких обстоятельствах произошел перелом

Украинский актер, режиссер и воин ВСУ крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев оказался на год прикован к постели. О серьезной травме он рассказал в беседе с Алиной Доротюк.

Артист не мог ходить и занимался реабилитацией целый год после того, как во время работы над фильмом "Хайтарма", где он был режиссером и исполнял главную роль, он не упал с лошади. Точнее, норовистое животное скинуло его. Это случилось в 2013 году, за три дня до завершения съемок.

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"Конь сначала встал на свечу (на дыбы - прим. редактора). А потом, когда мы уже набрали скорость, упал на передние колени. И я вылетел из седла, как пуля. Потом там перелом позвоночника и все. Почти год лежал", - вспоминает Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев сломал позвоночник - детали травмы / Скриншот YouTube

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О персоне: Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

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