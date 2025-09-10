Сделала сложный выбор: Евгений Кошевой высказался о 17-летней дочери

Кратко:
- Евгений Кошевой рассказал, на кого будет учиться старшая дочь
- Варвара Кошевая выбрала неожиданную профессию
Старшая дочь украинского комика Евгения Кошевого Варвара в этом году сделала серьезный шаг, который определит ее будущее: весной 17-летняя девушка закончила школу, а в сентябре стала студенткой. Прежде Кошевая рассматривала творческие профессии - она прекрасно поет и выступала на сцене с детского возраста, поэтому и хотела связать свою жизнь с музыкой или актерством.
Однако перед поступлением Варвара сменила вектор своего движения. Об этом в интервью для "Ближче до зірок" рассказал ее звездный отец.
Так стало известно, что от шоу-бизнеса Кошевая все же не отказалась, но очень сместила акценты. "Она выбрала себе профессию, которой будет обучаться – менеджмент и режиссура шоу-бизнеса. Она онлайн будет заниматься в институте до своего совершеннолетия", - поделился Евгений Кошевой.
О персоне: Варвара Кошевая
Варвара Кошевая - дочь украинского комика и продюсера Евгения Кошевого. 17-летняя Варвара Кошевая привлекает внимание поклонников своего звездного отца, комика Евгения Кошевого, с малых лет: она успела дважды принять участие в шоу Голос. Діти, была финалисткой Нацотбора на Детском Евровидении-2019, выступала в проектах Рассмеши комика и Лига Смеха.
