Сделала сложный выбор: Евгений Кошевой высказался о 17-летней дочери

Варвара Кошевая открыла новую страницу своей жизни.

Варвара Кошевая сейчас - на кого учится дочь Евгения Кошевого / коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@kosshevayaa

Кратко:

Евгений Кошевой рассказал, на кого будет учиться старшая дочь

Варвара Кошевая выбрала неожиданную профессию

Старшая дочь украинского комика Евгения Кошевого Варвара в этом году сделала серьезный шаг, который определит ее будущее: весной 17-летняя девушка закончила школу, а в сентябре стала студенткой. Прежде Кошевая рассматривала творческие профессии - она прекрасно поет и выступала на сцене с детского возраста, поэтому и хотела связать свою жизнь с музыкой или актерством.

Однако перед поступлением Варвара сменила вектор своего движения. Об этом в интервью для "Ближче до зірок" рассказал ее звездный отец.

Так стало известно, что от шоу-бизнеса Кошевая все же не отказалась, но очень сместила акценты. "Она выбрала себе профессию, которой будет обучаться – менеджмент и режиссура шоу-бизнеса. Она онлайн будет заниматься в институте до своего совершеннолетия", - поделился Евгений Кошевой.

Варвара Кошевая сейчас - на кого учится дочь Евгения Кошевого / Скриншот YouTube

Читайте также:

О персоне: Варвара Кошевая Варвара Кошевая - дочь украинского комика и продюсера Евгения Кошевого. 17-летняя Варвара Кошевая привлекает внимание поклонников своего звездного отца, комика Евгения Кошевого, с малых лет: она успела дважды принять участие в шоу Голос. Діти, была финалисткой Нацотбора на Детском Евровидении-2019, выступала в проектах Рассмеши комика и Лига Смеха.

