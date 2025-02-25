Секретные курцы: кто из ЗОЖ-ных звезд втихаря курит и пропагандирует здоровье

Сложно представить Дженнифер Энистон с сигаретой во рту - но актриса любит "побаловаться", как и некоторые ее коллеги.

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Голливудский звезды, которые не прочь выкурить сигаретку / Коллаж Главред, фото Pixabay, Instagram/jenniferaniston

Кратко:

Кто из голивудских звезд "злоупотребляет" курением

Какие имена из списка удивляют особенно

Среди стильных ведущих, голливудских звезд и гуру здорового образа жизни есть много знаменитостей, от которых поклонники никогда не ожидали бы, что они закурят сигарету.

Тем не менее, как пишет The Daily Mail, пока звезды пропагандируют здоровый образ жизни в социальных сетях, многих из них застали украдкой затягивающимися сигаретами.

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Дженнифер Энистон

Актриса, удостоенная наград, Дженнифер Энистон, которая в начале своей карьеры была заядлой курильщицей, недавно была замечена за повторным закуриванием, когда она праздновала свой день рождения.

Дженнифер Энистон закуривает сигарету / Фото Instagram/Justin Theroux

Белла Хадид

Белла Хадид славится своей красотой и является одним из самых узнаваемых лиц в модельном бизнесе. Но, несмотря на ее гламур, она может иметь не очень стильную привычку курить сигареты.

В прошлом году Беллу сфотографировали с сигаретой во рту во время посещения Каннского кинофестиваля во Франции. Поклонники быстро отреагировали, написав: "Выбросьте свои вейпы, Белла Хадид только что снова сделала курение сигарет крутым!".

Белла не прокомментировала фотографии и не прокомментировала свое курение. Однако в прошлом модель призналась, что начала курить в возрасте 14 лет, когда она сказала, что регулярно выкуривала пачку в день. Модель рассказала, что решила бросить курить в 2017 году, а в 2019 году дала себе новогоднее обещание отказаться от вейпа.

Белла Хадид / Instagram

Дуа Липа

В прошлом месяце Дуа Липа удивила поклонников, когда ее заметили курящей с женихом Каллумом Тернером, когда они собирались на PDA в Париже, несмотря на ее гордое заявление о том, что она бросила эту привычку в прошлом году.

Сидя перед Эйфелевой башней, Дуа и Каллум, казалось, не заботились ни о чем, так как они смотрели друг на друга, затягиваясь сигаретами. Однако во время выступления на Late Night With Seth Meyers поп-звезда объяснила, что изначально она бросила курить для своего тура Future Nostalgia в 2022 году.

Певица рассказала, что бросила курить, чтобы убедиться, что ее вокальное здоровье в наилучшем состоянии, — прежде чем объявить, что она вообще бросила.

Неясно, когда именно исполнительница снова начала курить, но после перенесенного ларингита в декабре 2021 года она почувствовала необходимость бросить курить ради своего тура и позже восторженно рассказывала, сколько "уверенности" дал ей отказ от курения.

Дуа Липа / Instagram/dualipa

К слову, курение повышает риск инфекций в голосовом аппарате, что может вызвать воспаление в этой области — изменив голос и затруднив пение. Врачи предупреждают, что курение может вызвать раздражение и высыхание голосовых связок, что может привести к изменениям в их вибрации — и звуку, который они производят.

Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу, как известно, придерживается здорового образа жизни и режима тренировок.

Но даже Гвинет Пэлтроу когда-то любила покурить.

51-летняя актриса призналась, что позволяла себе одну сигарету в неделю в майском выпуске Harper's Bazaar U.S. edition еще в 2013 году.

Когда актрису, у которой есть собственная кулинарная книга по здоровому питанию, спросили о ее тайных удовольствиях, она сказала: "Мой единственный легкий American Spirit, который я курю раз в неделю, в субботу вечером".

Актриса бросила курить, но призналась Холли Уиллоуби в своем подкасте в 2022 году, что "я скучаю по сигаретам", вспоминая свои безумные молодые годы.

Гвинет Пэлтроу / Instagram/gwynethpaltrow

Майли Сайрус

Майли Сайрус уже давно выступает за курение и легализацию марихуаны.

В 2020 году Майли заставила поклонников рассуждать о своей беременности после того, как она сказала, что "не будет курить" в посте в Instagram, посвященному каннабису.

Однако есть и более простое объяснение: осенью звезда призналась, что уже несколько месяцев не употребляет наркотики.

Майли Сайрус / rollingstone.com

Осенью Сайрус опубликовала в социальных сетях видео (сейчас удалено), в котором рассказала поклонникам, что чувствует себя "лучше", чем когда-либо, после четырех месяцев трезвости.

Рассел Кроу

Рассела Кроу в последний раз видели курящим сигарету в Кофс-Харборе, на северном побережье Нового Южного Уэльса, в 2023 году.

Звезда "Отверженных" признался, что пытался бросить курить еще в 2010 году после того, как его тогдашний шестилетний сын Чарли застал его за курением.

Рассел Кроу / instagram.com/russellcrowe

"Я курю уже 36 лет", — сказал он на пресс-конференции Ben Hurr в 2010 году, показав, что он "выкуривал 40 сигарет" в легкий день.

Затем Рассел признался, что "в день, когда он вставал в 4 утра и все еще не спал в полночь, потом выкуривал 60 и больше, и просто дошло до того, что его тело говорило, что нужно остановиться".

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