"Шокированы": в близком окружении Комарова заговорили про его развод

Первые слухи о проблемах в отношениях Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко начали появляться в январе.

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Дмитрий Комаров развод - что близкие Комарова и Кучеренко думают про развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

Вкратце:

Комаров и Кучеренко подали документы на развод

Близкие Дмитрия и Александры в шоке от такого поворота событий

Украинский журналист, путешественник и создатель проекта Мир наизнанку Дмитрий Комаров и ведущая и модель Александра Кучеренко состояли в браке с мая 2019 года. Недавно стало известно, что сейчас пара находится в процессе развода.

Комаров и Кучеренко свое расставание не комментирует. Молчит также пресс-служба журналиста. Однако ТСН.ua удалось поговорить с источником из близкого окружения пары, который заверил, что еще летом у Дмитрия и Александры в отношениях все было в порядке.

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В какой момент их семейная жизнь разладилась и по какой причине - близкому окружению не известно. "Честно говоря, мы все шокированы этой новостью, потому что еще летом у них все было хорошо. На самом деле, если это действительно правда, то это печальная новость", - сообщил друг семьи, который пожелал остаться неназванным.

Кто такой Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

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