"Шокированы": в близком окружении Комарова заговорили про его развод

Вкратце:
- Комаров и Кучеренко подали документы на развод
- Близкие Дмитрия и Александры в шоке от такого поворота событий
Украинский журналист, путешественник и создатель проекта Мир наизнанку Дмитрий Комаров и ведущая и модель Александра Кучеренко состояли в браке с мая 2019 года. Недавно стало известно, что сейчас пара находится в процессе развода.
Комаров и Кучеренко свое расставание не комментирует. Молчит также пресс-служба журналиста. Однако ТСН.ua удалось поговорить с источником из близкого окружения пары, который заверил, что еще летом у Дмитрия и Александры в отношениях все было в порядке.
В какой момент их семейная жизнь разладилась и по какой причине - близкому окружению не известно. "Честно говоря, мы все шокированы этой новостью, потому что еще летом у них все было хорошо. На самом деле, если это действительно правда, то это печальная новость", - сообщил друг семьи, который пожелал остаться неназванным.
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