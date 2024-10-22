Скандальный американский продюсер смертельно болен редкой формой рака

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Харви Вайнштайну диагностировали редкую форму рака / Коллаж Главред, фото Pixabay

У скандального американского продюсера, который отбывает наказания за сексуальные домогательства Харви Вайнштейна диагностировали рак.

По данным NBC News, у опального кинопродюсера хронический миелоидный лейкоз, форма рака костного мозга. "Крейг Ротфельд, уполномоченный законный представитель Вайнштейна по вопросам здравоохранения в штате Нью-Йорк, выражает глубокую тревогу в связи с домыслами, окружающими состояние здоровья Вайнштейна", — заявил представитель продюсера Джуда Энгельмайер.

"То, что такие личные и конфиденциальные вопросы здоровья стали предметом публичного обсуждения, одновременно тревожно и неприемлемо. Из уважения к частной жизни Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев", - добавил представитель знаменитости.

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Бывший кинопродюсер в последний раз предстал перед судом Манхэттена в сентябре, впервые после операции на сердце. Его ввезли туда охранники здания суда в инвалидной коляске, и он не признал себя виновным в дополнительном обвинении в преступном половом акте, которое ему предъявили некоторое время ранее в Нью-Йорке.

Его адвокат Артур Айдала утверждал, что опальный кинопродюсер "чуть не умер" после экстренной операции на сердце. Ранее Вайнштейн был госпитализирован летом из-за других проблем, включая диабет, а также заразился COVID-19 и перенес двустороннюю пневмонию, находясь в больнице.

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