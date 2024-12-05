Сколько заработала 23-летняя Ярослава Магучих за год: умопомрачительная сумма

Ярослава Магучих - гордость всей Украины и радостно, что она может заработать.

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Ярослава Магучих, Назар Степанов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rosya_dp

Коротко:

Сколько за год заработала Ярослава Магучих

Из чего состоит ее заработок

Украинское издание Forbes обнародовало информацию о том, сколько зарабатывает украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих.

Как сказано в материале журнала, Ярослава в 2024 году получила 265 000 долларов (11 млн гривен) за все свои победы.

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Кроме того, у Ярославы Магучих есть рекламные контракты с разными брендами. Это тоже приносит спортсменке доходы. Благодаря тому, что олимпийская чемпионка является рекламным лицом брендов, она заработала в год от 280 тысяч до 640 тысяч долларов.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что в ноябре 2024 года украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отметила годовщину своей помолвки с легкоатлетом Назаром Степановым. Свадьбу пара сперва решила сыграть после летних Олимпийских игр в Париже, однако сейчас отложила на неопределенный срок.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024, проходящей во Франции. Поединок продлился всего 62 минуты.

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Кто такая Ярослава Магучих? Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.

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