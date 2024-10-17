Солист группы "Отпетые мошенники" в тяжелом состоянии в больнице

Солист популярной группы 90-х "Отпетые мошенники" был экстренно госпитализирован.

https://glavred.info/starnews/solist-gruppy-otpetye-moshenniki-v-tyazhelom-sostoyanii-v-bolnice-10606037.html Ссылка скопирована

Солист группы "Отпетые мошенники" попал в больницу / Коллаж Главред, фото Википедия

Солиста российской группы, которая была популярна в 90-х "Отпетые мошенники" Игоря Гарика Богомазова госпитализировали в террористической Москве.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, 49-летнему музыканту стало плохо на фоне пережитой пневмонии.

Пропагандисты сообщают, что артист жаловался врачам на слабость и артериальное давление. Его проверили на гипертоническую болезнь. Во время обследования у Богомазова обнаружили ещё и артрит и подагру.

видео дня

Кто такие Отпетые Мошенники Группа Отпетые Мошенники - российская поп-группа, основанная в 90-х годах в Санкт-Петербурге продюсером Евгением Орловым. За годы творчества коллектива было записано 7 альбомов.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее предательница Лолита показалась в гробу. На такой перфоманс она согласилась добровольно - идея разыграть собственные похороны показалась ей остроумной.

Ранее также стало известно о том, что через три месяца после предыдущей аварии, в которой он стал жертвой неосторожности водителя такси, украинский актер Артур Логай вновь попал в ДТП.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред