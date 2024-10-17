Солиста российской группы, которая была популярна в 90-х "Отпетые мошенники" Игоря Гарика Богомазова госпитализировали в террористической Москве.
По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, 49-летнему музыканту стало плохо на фоне пережитой пневмонии.
Пропагандисты сообщают, что артист жаловался врачам на слабость и артериальное давление. Его проверили на гипертоническую болезнь. Во время обследования у Богомазова обнаружили ещё и артрит и подагру.
Кто такие Отпетые Мошенники
Группа Отпетые Мошенники - российская поп-группа, основанная в 90-х годах в Санкт-Петербурге продюсером Евгением Орловым. За годы творчества коллектива было записано 7 альбомов.
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Напомним, ранее предательница Лолита показалась в гробу. На такой перфоманс она согласилась добровольно - идея разыграть собственные похороны показалась ей остроумной.
Ранее также стало известно о том, что через три месяца после предыдущей аварии, в которой он стал жертвой неосторожности водителя такси, украинский актер Артур Логай вновь попал в ДТП.
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