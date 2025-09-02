Спонсирует ВСУ: Валерий Меладзе на грани потери гражданства РФ

Валерий Меладзе рискует остаться без гражданства РФ из-за поддержки украинской армии.

Валерий Меладзе - скандал в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Как Валерий Меладзе поддержал украинскую армию

Какое наказание может ждать певца в РФ

Российские пропагандисты обвинили Валерия Меладзе в спонсировании Вооруженных сил Украины. Известному певцу, который раньше не высказывал своей позиции по поводу вторжения России в Украину, грозит признание иностранным агентом и даже лишение гражданства, пишет Telegram-канал страны-агрессора.

РосСМИ раскопали информацию, что за организацию юбилейного тура Валерия Меладзе, посвящённого 30-летию творческой деятельности и 60-летию со дня рождения, отвечают компании, которые открыто поддерживают Украину и донатят ВСУ. Европейской частью тура занимается компания Best Events Europe, которая организует концерты в Европе для российских артистов-иноагентов Оксимирона, Максима Галкина и Би-2. Кроме этого, компания через второй проект Bravo Vip продвигает украинских артистов "Океан Эльзы" и Монатика.

Валерий Меладзе - концертный тур / фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Концерты Меладзе в США также не остались без "украинского следа". Продажами билетов занимается компания Show Impulse, владелец которой открыто поддерживает Украину. Более того, эта фирма проводила благотворительные концерты для поддержки ВСУ. Средства, в том числе, жертвовались на протезы для украинских военных.

Валерий Меладзе - финансирование ВСУ / фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Российские пропагандисты в ужасе от того, что выручка с концертов Меладзе также может быть направлена на нужды ВСУ. По заверениям росСМИ, этим уже заинтересовались Генпрокуратура РФ, СК РФ и Минюст. Если проверки покажут, что организаторы концертов Меладзе и правда поддерживают украинскую армию, певцу грозит запрет на въезд в РФ, признание иностранным агентом и даже лишение гражданства.

Валерия Меладзе могут лишить гражданства РФ / фото: instagram.com, Валерий Меладзе

В разгаре скандала пропагандисты вспомнили видео, на котором Валерий Меладзе отвечает на восклицание поклонника "Слава Украине!" — "Героям слава!" на концерте в Дубае. К слову, апреле 2023 года артиста уже проверяли на возможное финансирование ВСУ, но тогда проверка ни к чему не привела.

Валерий Меладзе отвечает "Героям слава!" на обращение фаната / Скрин из відео: t.me/mash

О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

