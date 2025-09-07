"Страшная ночь": беременная жена футболиста Судакова показала "прилет" в их дом

Кратко:
- Дом футболиста Георгия Судакова пострадал от массированной атаки РФ 7 сентября
- Жена Судакова показала последствия "прилета"
В средине августа в семье полузащитника сборной Украины по футболу Георгия Судакова произошла трагедия - за день до своего Дня рождения умер его отец. С тех пор прошло меньше месяца, а украинского футболиста ожидало новое несчастье - его дом оказался под обстрелом страны-оккупанта в ночь на 7 сентября.
Об этом сообщила беременная супруга Судакова Елизавета. В своем блоге в Instagram она опубликовала холодящие душу кадры - пылающий, разрушенный двор, выбитые окна, обрушенные потолки.
К счастью, семья Георгия Судакова не пострадала. "Страшная ночь. Прилет в наш дом. Будто сон. Спасибо Богу, что живы", - написала Елизавета Судакова.
