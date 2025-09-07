"Страшная ночь": беременная жена футболиста Судакова показала "прилет" в их дом

Семья Георгия Судакова осветила ужасные последствия "русского мира".

https://glavred.info/starnews/strashnaya-noch-beremennaya-zhena-futbolista-sudakova-pokazala-prilet-v-ih-dom-10695977.html Ссылка скопирована

Удар РФ по Украине - дом футболиста Судакова пострадал от атаки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizasudakova11

Кратко:

Дом футболиста Георгия Судакова пострадал от массированной атаки РФ 7 сентября

Жена Судакова показала последствия "прилета"

В средине августа в семье полузащитника сборной Украины по футболу Георгия Судакова произошла трагедия - за день до своего Дня рождения умер его отец. С тех пор прошло меньше месяца, а украинского футболиста ожидало новое несчастье - его дом оказался под обстрелом страны-оккупанта в ночь на 7 сентября.

Об этом сообщила беременная супруга Судакова Елизавета. В своем блоге в Instagram она опубликовала холодящие душу кадры - пылающий, разрушенный двор, выбитые окна, обрушенные потолки.

видео дня

К счастью, семья Георгия Судакова не пострадала. "Страшная ночь. Прилет в наш дом. Будто сон. Спасибо Богу, что живы", - написала Елизавета Судакова.

Удар РФ по Украине - дом футболиста Судакова пострадал от атаки / instagram.com/lizasudakova11

Удар РФ по Украине - дом футболиста Судакова пострадал от атаки / instagram.com/lizasudakova11

Удар РФ по Украине - дом футболиста Судакова пострадал от атаки / instagram.com/lizasudakova11

Удар РФ по Украине - дом футболиста Судакова пострадал от атаки / instagram.com/lizasudakova11

Полное видео на канале STARS UA

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Анастасия Приходько попала в громкий публичный скандал из-за использования русского языка. Из-за этого Приходько сравнили с Настей Каменских.

Также СолоХа показала лицо сына, который появился на свет в средине августа, и рассказала о сложных родах. Организм певицы тяжело перенес операцию, из-за чего звездная мама оказалась под наблюдением врачей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред