Точная копия отца: как выглядит младшая дочь Ивана Урганта

Младшая дочь Ивана Урганта Валерия очень похожа на своего отца.

Иван Ургант показал младшую дочь / Коллаж Главред, фото Instagram/urgantcom

Как выглядит дочь Урганта Валерия

Что написал сам артист

Российский шоумен и актер Иван Ургант, который был признан в России иностранным агентом из-за своих антивоенных высказываний и публично признал чудовищным нападение России на Украину, показал свою маленькую дочь.

На своей странице в Instagram, шоумен выложил фото из лифта, на котором он позирует вместе с женой Натальей и детьми.

Как известно, шоумен с 2007 года женат на своей бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе. Помимо совместных двух дочерей, у Натальи есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Теймуразом Куталией. Это дочь Эрика и сын Нико. Иван с детства воспитывал Эрику и называет ее дочерью. Недавно Эрика вернулась в Россию из США.

На фото Ургант также показал свою младшую дочку 9-летнюю Валерию. Она как две капли воды похожа на своего знаменитого отца.

"Пять человек на обоих фото. Кто же больше поменялся? Думаю, что камера на телефоне. Ну и то, что 10 лет назад мы жили в квартире, а теперь в лифте. Дорогие дети! Учитесь с удовольствием и помните, что нет в жизни профессии важнее, чем учитель, врач и ретушер фотографий", - подписал фото Ургант.

Он также показал фото из лифта, только 10 лет тому назад.

Ургант с семьей 10 лет назад / Фото Instagram/urgantcom

Напомним, ранее российский шоумен и актер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских росСМИ из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

Все телепроекты Урганта пока заморожены. Совокупность этих факторов стало благодатной почвой для различных сплетен. Одна из них, распространяемая режиссером-путинистом Эдуардом Бояковым, задела шоумена сильнее остальных, и он решил ответить обидчику и всем сплетникам в одном лице.

О персоне: Иван Ургант Иван Ургант - российский актёр, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссер. С 2012 года — ведущий телепередачи "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале". В войне России против Украины, артист встал на сторону мирной Украины.

