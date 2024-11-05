Трампу снова "прилетело" из толпы: охранник среагировал

На Дональда Трампа снова попытались напасть из толпы.

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В Дональда Трампа полетел телефон / Коллаж Главред, фото Facebook/Donald J. Trump

Кандидат в президенты США Дональд Трамп снова попал в "немилость" толпы.

На этот раз, к счастью, в него не стреляли, но атаковали другим способом.

Как стало известно, один из участников толпы бросил электронное устройство перед Дональдом Трампом, когда он спускался со сцены на предвыборном митинге в Аллентауне, штат Пенсильвания, пишет The Daily Mail.

видео дня

Инцидент был записан Закари Кларком и на нем видно, как человек высовывается из толпы, чтобы бросить устройство со светящимся экраном, которое Кларк идентифицировал как телефон, на пол перед идущим Трампом.

Сотрудник службы безопасности бывшего президента немедленно бежит вперед, чтобы отбросить устройство, пока Трамп продолжает идти. Он мастерски отфутболивает его и позже показывает пальцем на человека, который это сделал.

Покушение на Дональда Трампа - что известно 13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Экс-президент получил ранение в ухо.

Стрелка ликвидировали, также погиб один из участников митинга, еще двое были ранены.

На видео также видно, как к нему тут же направляется другой охранник. Между тем, о каких-либо арестах после этого события не сообщалось.

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Ранее Главред писал о том, что между всемирно известным американским актером Робертом Де Ниро и бывшим президентом США Дональдом Трампом разгорелся публичный скандал.

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