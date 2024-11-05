"Убийцы!": королеву Испании и ее мужа забросали грязью

Помощникам пришлось открывать зонты и делать "живой щит".

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На королеву Испании набросилась толпа / Коллаж Главред, фото Instagram/letizia_ortiz_official

Коротко:

Почему толпа набросилась на королеву Испании

Как отреагировали монархи

Что кричали злые люди

Несмотря на то, что испанский король Фелипе VI и королева Летисия далеки от фанатичности, которую британцы питают к своим королевским особам, на своих публичных выступлениях их обычно встречают толпы поклонников.

Однако, как пишет The Daily Mail, в опустошенном наводнением валенсийском городе Пайпорта монархи столкнулись с какофонией сарказма и насилия со стороны жертв, многие из которых потеряли средства к существованию и даже близких из-за ужасного наводнения в Испании.

видео дня

Напряжение было ощутимым, когда королевские особы вышли из своих автомобилей, чтобы пройти по улицам в сопровождении телохранителей.

Помощникам пришлось открывать зонты и делать "живой щит" вокруг монарха и его супруги, потому как люди из толпы стали швырять грязь в него и его жену. Такой нерадушный прием - результат предполагаемого бездействия государства на фоне наводнения.

Кто такая королева Летисия Королева Испании Летисия - королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI. Леди Летисия — старшая дочь журналиста Хесуса Хосе Ортиса Áльвареса и медсестры Марии Паломы Рокасолано Родригес. По данным Википедии, Летисия вышла замуж за короля Испании 22 мая 2004 года в кафедральном соборе Санта-Мария ла Реаль де ла Альмудена в Мадриде

Разъяренные граждане начали скандировать "убийца, убийца!" и бросились к королю, заставив телохранителей вскочить и оттеснить надвигающуюся толпу.

Королева Летисия выглядела подавленной и даже плакала после того, как люди из толпы забрызгали ее лицо грязью и разбили голову одного из помощников.

На видео - толпа набросилась на королеву и короля Испании:

Фото со скандальной встречи можно посмотреть тут

Услышав печальную историю одной из жертв, Летисия крепко обняла ее, а потом расплакалась.

Тем временем король Фелипе выглядел мрачно, осматривая город и последствия наводнения с выражением тихой печали на лице.

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Главред ранее писал о том, что Хайме дель Бурго, давний друг жены короля Филиппа VI, который впоследствии женился на ее сестре, заявил, что у него были романтические отношения с Ее Величеством - Королевой Летисией.

Ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

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