Кратко:
- О смерти актера стало известно через 2 неделои
- В каких фильмах он снимался
5 февраля из жизни ушел очередной российский актер Олег Юдин.
Однако по данным российских пропагандистских СМИ, о его смерти стало известно лишь сейчас.
"С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 из жизни ушел Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!" — сообщили в окружении артиста.
Между тем, что послужило причиной смерти популярного актера - не сообщается. На момент смерти ему было 62 года.
Артист снимался в таких известных кинопроектах, как "Перелетные птицы", "Челночницы", "Ивановы-Ивановы", "Форс-мажор", "Склифосовский", "Молодежка" и других. В основном, Юдин играл эпизодические роли.
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Также в канун Нового года-2025 умер 39-й президент США Джимми Картер - ему было сто лет, и он считался старейшим из президентов. В последние годы он страдал от онкологии.
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