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Умер популярный российский актер и звезда многих сериалов

Алена Кюпели
22 февраля 2025, 10:35обновлено 22 февраля, 11:05
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Артист сыграл во многих популярных сериалах и был узнаваемым.
Умер российский актер Олег Юдин /
Умер российский актер Олег Юдин / / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • О смерти актера стало известно через 2 неделои
  • В каких фильмах он снимался

5 февраля из жизни ушел очередной российский актер Олег Юдин.

Однако по данным российских пропагандистских СМИ, о его смерти стало известно лишь сейчас.

видео дня

"С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 из жизни ушел Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!" — сообщили в окружении артиста.

Между тем, что послужило причиной смерти популярного актера - не сообщается. На момент смерти ему было 62 года.

Артист снимался в таких известных кинопроектах, как "Перелетные птицы", "Челночницы", "Ивановы-Ивановы", "Форс-мажор", "Склифосовский", "Молодежка" и других. В основном, Юдин играл эпизодические роли.

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Ранее Главред писал о том, что королева конкурса красоты "Мисс Юная США" и известная подающая надежды гуманитарная деятельница погибла на этой неделе в автокатастрофе во Флориде.

Также в канун Нового года-2025 умер 39-й президент США Джимми Картер - ему было сто лет, и он считался старейшим из президентов. В последние годы он страдал от онкологии.

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