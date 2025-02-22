Умер популярный российский актер и звезда многих сериалов

Артист сыграл во многих популярных сериалах и был узнаваемым.

https://glavred.info/starnews/umer-populyarnyy-rossiyskiy-akter-i-zvezda-mnogih-serialov-10641629.html Ссылка скопирована

Умер российский актер Олег Юдин / / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

О смерти актера стало известно через 2 неделои

В каких фильмах он снимался

5 февраля из жизни ушел очередной российский актер Олег Юдин.

Однако по данным российских пропагандистских СМИ, о его смерти стало известно лишь сейчас.

видео дня

"С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 из жизни ушел Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!" — сообщили в окружении артиста.

Между тем, что послужило причиной смерти популярного актера - не сообщается. На момент смерти ему было 62 года.

Артист снимался в таких известных кинопроектах, как "Перелетные птицы", "Челночницы", "Ивановы-Ивановы", "Форс-мажор", "Склифосовский", "Молодежка" и других. В основном, Юдин играл эпизодические роли.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что королева конкурса красоты "Мисс Юная США" и известная подающая надежды гуманитарная деятельница погибла на этой неделе в автокатастрофе во Флориде.

Также в канун Нового года-2025 умер 39-й президент США Джимми Картер - ему было сто лет, и он считался старейшим из президентов. В последние годы он страдал от онкологии.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред