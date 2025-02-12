Умер звезда фильма "Форсаж"

Мужчина скончался в достаточно молодом возрасте из-за проблем со здоровьем.

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Умер актер и звезда фильма "Форсаж" / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что случилось со звездой Форсажа

Кто сообщил грустную новость

Актер телевидения и кино Питер Нэви Туиасосопо, известный по своим работам в Street Fighter, "Форсаж" и New Girl, умер в возрасте 61 года, сообщила его семья.

Как пишет İndependent, в заявлении, опубликованном в сети, сын актера, Маноа Питер Туиасосопо, сказал: "С тяжелым сердцем моя семья и я хотим поблагодарить всех за их мысли и молитвы. Наш отец Питер Н. Туиасосопо скончался сегодня утром в 3:16 утра".

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Причина смерти в посте не была раскрыта, но его сын позже сообщил TMZ, что его отец умер от сердечных осложнений.

"Мой отец прожил удивительную жизнь, и его влияние никоим образом не заканчивается здесь", — написал он. "Его сила, любовь, сострадание и доброта будут ощущаться вечно".

Родившийся в Сан-Педро, Калифорния, в 1963 году, Туиасосопо успешно выступал в колледже и профессиональном американском футболе. Он начал свою актерскую карьеру в 1991 году с его первой роли в фильме Манумана, игрока вымышленной футбольной команды Техасского штата, в центре спортивной комедии "Необходимая грубость".

Его дебют на телевидении состоялся в 1993 году в фильме "Театр опасности" в роли детектива Эла Хамоки.

Среди его самых заметных ролей — роль самоанского охранника в фильме 2001 года "Форсаж", в котором также снимались Вин Дизель и Пол Уокер.

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