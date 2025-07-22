В 42 года умерла украинская актриса

Кратко:
- Что случилось с украинской актрисой
- Кто сообщил о непоправимой утрате
Украинский театр имени Франка сообщил о смерти своей молодой актрисы, 42-летней Анастасии Добрыниной.
Об этом сказано на странице театра в Instagram.
"С глубокой грустью оповещаем о непоправимой потере — на 43-м году жизни преждевременно ушла в зари актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина. Анастасия была неотделимой частью театра с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль", - сказано в сообщении театра.
О причинах смерти актрисы пока не сообщается.
Актриса была известна такими ролями, как: спектакли "Кайдашева семья" и "Свадьба Фигаро". Также Анастасия играла в пьесах "Бесподобная", "Комедия на руинах" и "Житейское море".
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