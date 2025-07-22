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В 42 года умерла украинская актриса

Алена Кюпели
22 июля 2025, 10:44
177
Украинская актриса Анастасия Добрынина скончалась.
Умерла украинская актриса театра Анастасия Добрынина
Умерла украинская актриса театра Анастасия Добрынина / Коллаж Главред, фото Instagram/frankotheatre

Кратко:

  • Что случилось с украинской актрисой
  • Кто сообщил о непоправимой утрате

Украинский театр имени Франка сообщил о смерти своей молодой актрисы, 42-летней Анастасии Добрыниной.

Об этом сказано на странице театра в Instagram.

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"С глубокой грустью оповещаем о непоправимой потере — на 43-м году жизни преждевременно ушла в зари актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина. Анастасия была неотделимой частью театра с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль", - сказано в сообщении театра.

О причинах смерти актрисы пока не сообщается.

Актриса играла во многих фильмах
Актриса играла во многих фильмах / Фото ТСН

Актриса была известна такими ролями, как: спектакли "Кайдашева семья" и "Свадьба Фигаро". Также Анастасия играла в пьесах "Бесподобная", "Комедия на руинах" и "Житейское море".

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Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.

Также недавно, к сожалению, умер знаменитый норвежский лыжник. Гренвольд стал бронзовым призером в скикроссе среди мужчин на зимней Олимпиаде 2010 года, а также ранее был членом национальной сборной по горнолыжному спорту.

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