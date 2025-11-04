Укр
Вакарчук впервые показался в объятиях любимой и вспомнил о бывшей - детали

Кристина Трохимчук
4 ноября 2025, 15:37
Лидер "Океана Эльзы" раскрыл тайну своей личной жизни.
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук официально подтвердил отношения

Вы узнаете:

  • Состоялся предпремьерный показ фильма "Океан Эльзы. Наблюдение шторма"
  • Святослав Вакарчук впервые показал фото с женой

Известный украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые официально рассказал о своей личной жизни в фильме "Океан Эльзы: Наблюдение шторма", премьера которого состоится 6 ноября. Артист показал кадры с женой и детьми, а также вспомнил о своей бывшей возлюбленной, сообщает NV.

Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" рассказывает о более 30-летней истории легендарной группы - от момента создания и выбора названия до первых выступлений, творческих поисков, становления и пути к большому успеху.

видео дня
Показ фильма "Океан Эльзы. Наблюдение шторма"
Показ фильма "Океан Эльзы. Наблюдение шторма" / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

В ленте Вакарчук официально подтвердил свои отношения с совладелицей продакшн-компании Radioaktivefilm Евгенией Яцутой и показал нежное фото в объятиях с любимой. Также зрители могли увидеть в фильме кадры с детьми певца и даже фрагменты трогательного семейного общения.

Не обошел вниманием Святослав и свои предыдущие отношения с Лялей Фонаревой, с которой без вместе более 20 лет. Артист поблагодарил ее за поддержку, вдохновение и стиль.

Святослав Вакарчук с женой
Святослав Вакарчук с Евгенией Яцутой / фото: NV

Святослав Вакарчук - личная жизнь

Личная жизнь лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука долгое время была тесно связана с его гражданской женой Лялей Фонаревой, с которой он состоял в отношениях более 20 лет. В 2021 году пара объявила о разрыве, совместных детей у них не было. В том же году стало известно о новых отношениях певца с Евгенией Яцутой. В этом союзе Вакарчук стал отцом: в июне 2021 года родился сын Иван, а в 2022 году - дочь Соломия.

Ранее Главред сообщал, что аранжировщик Океана Эльзы Милош Елич рассказал о необычном предложении украинского певца Святослава Вакарчука. Елич рассказал, что Святослав предложил ему стать крестным отцом сына Ивана.

Также украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук высказал свое критическое мнение относительно творчества интернет-сенсации Klavdia Petrivna. По мнению певца, о некоторых исполнителях невозможно не знать из-за их успешного маркетинга.

О персоне: Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

Пробьет ли доллар очередной "потолок": свежий прогноз финансовых аналитиков

16:21Экономика
"Трусит" 6-балльный шторм: страну накрыла сильнейшая магнитная буря

16:00Синоптик
Разведчики уничтожили штаб элитного подразделения РФ в Авдеевке вместе с офицерами

15:08Фронт
Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

