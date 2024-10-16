Виктор Павлик назвал новую молодую фаворитку

Виктор Павлик готовится к новому сотрудничеству.

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Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/viktorpavlik

Украинский певец и Народный артист Украины Виктор Павлик готовится к сотрудничеству украинской певицы KOLA. Оказывается, что певец ведет с ней переговоры о том, чтобы записать совместный трек.

Об этом он рассказал в интервью M1. Между тем известно, что песня дуэта находится пока толко на этапе аранжировки.

"Были переговоры. И мы очень тесно на эту тему общаемся с Настей KOLA. Уже давно планируем, уже затянуто на чуть больше года, но Настя очень занятой человек. Тем более сейчас у нее концерты во Дворце спорта и так далее. Я думаю, что на все воля Божья, и оно должно произойти. Если оно должно произойти, оно произойдет", – рассказал Павлик.

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Павлик также рассказал, что в основу песни ляжет стихотворение Тараса Шевченко. на основе стихотворения Тараса Шевченко "Не тополю високую..." В эфире артист произнес первые строки этой поэзии и вызвал у ведущих восторг. "Песня уникальна", – прокомментировал артист.

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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