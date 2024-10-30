Никита Пресняков проявил свою смелость.

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Наталья Подольская похвалила Никиту Преснякова / коллаж: Главред, фото: t.me, Наталья Подольская, instagram.com, Никита Пресняков

Кратко:

Никита Пресняков помог младшему брату

Наталья Подольская поблагодарила пасынка

Российская певица Наталья Подольская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, как сын ее мужа Владимира Преснякова от первого брака – Никита Пресняков спас своего брата. Артем проглотил кусок зубочистки, а Никита пришел ему на помощь.

Отметим, Никита так и не высказал свою позицию насчет войны в Украине, но уехал из страны-оккупанта жить в США еще в 2022 году.

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Как сообщила Подольская пропагандистским росСМИ, посторонний предмет поцарапал гортань ее сына и у мальчика случился истерический припадок".

"Ему казалось, что он задыхается и умирает. Никита его спас", - отметила певица.

Также путинистка высказала свою благодарность Никите.

"Он такое влияние имеет на Тему! Я бы не справилась без него точно", - заявила Наталья.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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