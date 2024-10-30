Внук Аллы Пугачевой спас своего младшего брата - что произошло

Кратко:
- Никита Пресняков помог младшему брату
- Наталья Подольская поблагодарила пасынка
Российская певица Наталья Подольская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, как сын ее мужа Владимира Преснякова от первого брака – Никита Пресняков спас своего брата. Артем проглотил кусок зубочистки, а Никита пришел ему на помощь.
Отметим, Никита так и не высказал свою позицию насчет войны в Украине, но уехал из страны-оккупанта жить в США еще в 2022 году.
Как сообщила Подольская пропагандистским росСМИ, посторонний предмет поцарапал гортань ее сына и у мальчика случился истерический припадок".
"Ему казалось, что он задыхается и умирает. Никита его спас", - отметила певица.
Также путинистка высказала свою благодарность Никите.
"Он такое влияние имеет на Тему! Я бы не справилась без него точно", - заявила Наталья.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
Вас может заинтересовать:
- "Уже не получается": предательница Ани Лорак пожаловалась на свою дочь
- "Генетический материал": кто стал матерью двойняшек Аллы Пугачевой - росСМИ
- "Вы ж мои дорогие": Алла Пугачева не выдержала и обратилась к россиянам - детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред