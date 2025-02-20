Вся в траурно-черном: Елена Зеленская удивила украинцев темным образом

О чем речь:
- Владимир и Елена Зеленские почтили погибших героев
- Супруги надели черное в честь Героев Небесной Сотни
20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память погибших участников Революции Достоинства.
Они возложили лампадки у памятного креста на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева, который был установлен в марте 2014 года на месте, где погибли протестующие.
Супруги Зеленские также почтили героев у их портретов.
"Небесная Сотня. Герои, которые погибли, защищая свободу, достоинство, право нашего государства свободно выбирать свое будущее. Самопожертвование, напоминающее нам о цене самоопределения. Вечное уважение Героям Небесной Сотни!" - написали супруги Зеленские в совместном сообщении в Facebook.
Елена Зеленская была одета в черное: свободное пальто, брюки палаццо, перчатки и неподборные ботинки.
Владимир Зеленский выбрал черную куртку, брюки-карго хаки и бежевые кроссовки.
Супруги Зеленские - последние новости
Отметим, как сообщал Главред, недавно Владимир Зеленский сделал редкое заявление о сыне. Президент умилился и признался, что очень скучает по Кириллу.
В свою очередь Елена Зеленская высказалась о встрече с Меланией Трамп. Супруга президента Украины уточнила, что знакома с Меланией Трамп еще с 2019 года.
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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