Выбрал жить и не скучает ни по чему российскому: ведущий "в хлам" разнес РФ

Российский телеведущий и историк моды Александр Васильев, который еще в 2022 году осудил военное вторжение России в Украину и проживает свою лучшую жизнь во Франции, поделился далеко не ностальгическими мыслями о своей террористической родине.
Как пишет российское пропагандистское издание Стархит, ему не скучно и не тяжко вдали от агрессивной РФ. Он каждый раз подчеркивает, что совсем не рвется в Россию, его ничто не тянет назад.
"Не скучаю ни по чему российскому абсолютно. Все, чего бы мне не хватало, я имею в своем сердце и в своей душе — поэзия, литература, живопись, балет, опера, язык", - говорит он.
Кроме того, ведущий добавляет, что он не может скучать по российскому сыру, "потому что во Франции он качественней".
Васильев также добавляет, что у него есть множество причин наслаждаться настоящим моментом. "Два вопроса стояли передо мной после 2022 года: либо жить, либо тужить. Я выбрал жить и стараюсь делать это в свое удовольствие и не во вред другим людям", — подчеркивает бывший ведущий "Модного приговора".
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Главред писал о том, что российская телеведущая Ольга Шелест, которая часто появлялась на пропагандистском канале Россия 24 и других лживых СМИ, бросила все и переехала в другую страну. Шелест ничего не говорила относительно нападения России на Украину. Между тем, они уволилась со всех каналов и просто переехала в США.
Ранее также Александр Васильев рассказал о том, что путинистка и любительница войны Бабкина отказалась вести программу "Модный приговор" и будет ведущей российской программы "Модный vs Народный". Васильев сказал, что певице предложили хороший гонорар. По его данным, Бабкиной нужны деньги на содержание любовника.
Вас также может заинтересовать:
- "У меня в номере": известный ведущий рассказал о домогательствах после корпоратива
- Идут в "банзай-атаки": РФ ведет кровавые бои на Курщине - в чем цель Кремля
- "Это измена": молодой бойфренд Никитюк устроил ведущей сцену ревности
Кто такая Надежда Бабкина?
Надежда Бабкина – советская русская народная и эстрадная певица, исследовательница народной песни, педагог. Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член партии "Единая Россия" с 2001 года. Активно поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим. 11 марта 2014 года поддержала Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред