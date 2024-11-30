Выбрал жить и не скучает ни по чему российскому: ведущий "в хлам" разнес РФ

Александр Васильев рассказал, как хорошо ему живется в дали от террористической родины.

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Ведущий высказался о России / Коллаж Главред, фото старит

Российский телеведущий и историк моды Александр Васильев, который еще в 2022 году осудил военное вторжение России в Украину и проживает свою лучшую жизнь во Франции, поделился далеко не ностальгическими мыслями о своей террористической родине.

Как пишет российское пропагандистское издание Стархит, ему не скучно и не тяжко вдали от агрессивной РФ. Он каждый раз подчеркивает, что совсем не рвется в Россию, его ничто не тянет назад.

"Не скучаю ни по чему российскому абсолютно. Все, чего бы мне не хватало, я имею в своем сердце и в своей душе — поэзия, литература, живопись, балет, опера, язык", - говорит он.

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Кроме того, ведущий добавляет, что он не может скучать по российскому сыру, "потому что во Франции он качественней".

Васильев также добавляет, что у него есть множество причин наслаждаться настоящим моментом. "Два вопроса стояли передо мной после 2022 года: либо жить, либо тужить. Я выбрал жить и стараюсь делать это в свое удовольствие и не во вред другим людям", — подчеркивает бывший ведущий "Модного приговора".

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Напомним, ранее Главред писал о том, что российская телеведущая Ольга Шелест, которая часто появлялась на пропагандистском канале Россия 24 и других лживых СМИ, бросила все и переехала в другую страну. Шелест ничего не говорила относительно нападения России на Украину. Между тем, они уволилась со всех каналов и просто переехала в США.

Ранее также Александр Васильев рассказал о том, что путинистка и любительница войны Бабкина отказалась вести программу "Модный приговор" и будет ведущей российской программы "Модный vs Народный". Васильев сказал, что певице предложили хороший гонорар. По его данным, Бабкиной нужны деньги на содержание любовника.

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Кто такая Надежда Бабкина? Надежда Бабкина – советская русская народная и эстрадная певица, исследовательница народной песни, педагог. Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член партии "Единая Россия" с 2001 года. Активно поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим. 11 марта 2014 года поддержала Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

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