Выгнала: путинистка Успенская жестко поступила с дочерью

Путинистка Любовь Успенская выгнала своего потенциального зятя из дома.

Кратко:

Что сделала путинистка Успенская

Как с этим связана ее дочь

Российская певица Любовь Успенская, которая яро поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, подставила свою дочь Татьяну Плаксину.

Как пишут российские пропагандисты, дочь Успенской привела в дом своего мужчину, парня по имени Никита.

Несмотря на восхищение Тани молодым человеком, ее маме он не приглянулся. Артистка призналась, что положила конец этим отношениям без будущего.

"Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ни на что. Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала „до свидания" и просто показала ему на дверь", — высказалась исполнительница.

Любовь Успенская выгнала жениха дочери/ Instagram

Успенская убеждена, что Никита негативно влиял на Таню. Из-за него она перестала заниматься саморазвитием, забросила все, чем жила последние годы — музыку, поэзию, литературу.

"Она просто немножко расслабилась и не думала ни о чем. Но я-то все вижу и не хочу в доме того, кто будет тянуть Таню вниз или не давать ей толчок для развития. У меня были такие мужики, которые меня не заряжали. Это пустое место. Нам такое не надо", - добавила путинистка.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Успенская сообщила, что у нее пропала дочь – Татьяна Плаксина. Успенская обратилась к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-оккупанта Виталию Бородину. Татьяну не могут найти уже вторые сутки.

Недавно московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей. До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".

О персоне: Успенская Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

