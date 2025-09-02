Юная девушка Остапа Ступки показала домашние кадры с ним: "Согласилась добровольно"

Вкратце:
- Подруга Остапа Ступки поздравила его с Днем рождения
- Она показала актера в домашней обстановке
В октябре 2024 года украинский актер Остап Ступка сообщил о новом романе. Его избранницей стала Маргарита Ткач - театровед, которая младше артиста на 35 лет.
Колоритная пара вместе выходит в свет, и похоже, очень счастлива. Сегодня Ступке исполнилось 58 лет. Ткач в социальных сетях поздравила возлюбленного с Днем рождения.
Она опубликовала домашние фото с актером. "Единственный мужчина-Дева, на присутствие которого в своей жизни я согласилась добровольно", - с юмором отметила Маргарита, намекая на знак зодиака, под которым родился Остап Ступка.
О персоне: Остап Ступка
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
