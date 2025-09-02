Юная девушка Остапа Ступки показала домашние кадры с ним: "Согласилась добровольно"

35 лет разницы - не проблема для влюбленных.

https://glavred.info/starnews/yunaya-devushka-ostapa-stupki-pokazala-domashnie-kadry-s-nim-soglasilas-dobrovolno-10694828.html Ссылка скопирована

Остап Ступка сейчас - Маргарита Ткач показала редкие фото с актером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/manipuliantka

Вкратце:

Подруга Остапа Ступки поздравила его с Днем рождения

Она показала актера в домашней обстановке

В октябре 2024 года украинский актер Остап Ступка сообщил о новом романе. Его избранницей стала Маргарита Ткач - театровед, которая младше артиста на 35 лет.

Колоритная пара вместе выходит в свет, и похоже, очень счастлива. Сегодня Ступке исполнилось 58 лет. Ткач в социальных сетях поздравила возлюбленного с Днем рождения.

видео дня

Она опубликовала домашние фото с актером. "Единственный мужчина-Дева, на присутствие которого в своей жизни я согласилась добровольно", - с юмором отметила Маргарита, намекая на знак зодиака, под которым родился Остап Ступка.

Остап Ступка сейчас - Маргарита Ткач показала редкие фото с актером / instagram.com/manipuliantka

Остап Ступка сейчас - Маргарита Ткач показала редкие фото с актером / instagram.com/manipuliantka

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о жалобах Потапа. Артист, который во время полномасштабной войны переехал жить и работать за границу, раскрыл, с какими сложностями сталкивается.

Также украинская певица Елена Тополя призналась, от чего в отношениях с мужем у нее "рвет крышу". Ревность в ее браке с Тарасом Тополей порой доводит артистку до кипения.

Читайте также:

О персоне: Остап Ступка Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред