Юную украинскую певицу задержала полиция

Во время съемок с Sowa и ее командой произошел неприятный инцидент.

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Sowa новости - певица Сова рассказала, как общалась с полицейскими / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sowa_official_

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Чем закончилась встреча певицы с правоохранителями

Украинской певице Sowa (настоящее имя - Диана Горбяк) довелось пообщаться с полицией - наряд ей вызвал охранник одного из столичных торговых центров. Он сделал артистке ряд замечаний, после чего позвал на помощь полицейских.

Про неприятный инцидент сама Сова сообщила изданию Hochu.ua. Она изложила свою версию событий, которые обернулись для нее и ее команды общением с правоохранительными органами.

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Так Горбяк рассказала, что проблемы начались во время съемок клипа: в качестве локации был выбран эскалатор торгового центра. "Мы уже начали наши съемки, как вдруг к нам подходит охранник торгового центра и останавливает процесс словами, что запрещено снимать, ведь это частная собственность и сейчас вызовет полицию. Что он и сделал за несколько минут. После съемки мы уже стояли с полицией", - вспоминает артистка.

Команда Sowa заступилась за нее, отметив, что ТЦ - это общественное место, а это значит, что съемки не нарушали законов Украины. К тому же к артистке не было претензий от прохожих, которые могли бы пожаловаться на то, что их снимают без разрешения.

"Полиция с нами согласилась, и мы продолжили съемку. Съемка свершилась на хорошем тоне и без нарушения законов!" - сообщила певица.

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Кто такая Sowa? Sowa (настоящее имя Диана Горбяк) - украинская певица и автор песен. Финалистка телепроекта "Украинская песня/Ukrainian Song Project", участница фестиваля "Atlas Weekend" и национальных отборов песенного конкурса "Евровидение-2022" и "Евровидение-2023", сообщает Википедия.

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