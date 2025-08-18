Жена Тимура Мирошниченко раскрыла, куда исчез ведущий

Мирошниченки воспользовались возможностью укрепить их романтические отношения.

Тимур Мирошниченко сейчас - Инна Мирошниченко показала отдых с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Кратко:

Инна Мирошниченко сообщила, где "пропали" она и муж

Паре удалось провести время в живописном уголке наедине

Украинская блогерша, юристка и общественная деятельница Инна Мирошниченко вместе с мужем, ведущим Тимуром Мирошниченко, исчезла из публичного пространства. Сегодня в Instagram она рассказала, что происходит в их семье.

В июле Мирошниченки вместе с четырьмя детьми отправились за границу на отдых к морю. Семья прекрасно провела время, однако времени на себя у многодетных родителей практически не было.

В связи с этим Тимур и Инна решились провести отпуск без детей и гаджетов. Пара сняла домик в лесу, где наслаждалась тишиной, природой и обществом друг друга. Это Мирошниченко назвала "перезагрузкой".

Тимур Мирошниченко сейчас - Инна Мирошниченко показала отдых с мужем / instagram.com/_inna_mi_

Тимур и Инна Мирошниченко - родители четверых детей. Двое из них, Мия и Марко, биологические, еще двое, Марсель и Ангелина, "рожденные сердцем". Усыновление, формирование быта и особенности воспитания стали новым делом жизни для Инны - сейчас она занимается повышением осведомления общества в этих сферах.

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / instagram.com/_inna_mi_

О персоне: Инна Мирошниченко Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

