Жена Тимура Мирошниченко раскрыла, куда исчез ведущий

Кратко:
- Инна Мирошниченко сообщила, где "пропали" она и муж
- Паре удалось провести время в живописном уголке наедине
Украинская блогерша, юристка и общественная деятельница Инна Мирошниченко вместе с мужем, ведущим Тимуром Мирошниченко, исчезла из публичного пространства. Сегодня в Instagram она рассказала, что происходит в их семье.
В июле Мирошниченки вместе с четырьмя детьми отправились за границу на отдых к морю. Семья прекрасно провела время, однако времени на себя у многодетных родителей практически не было.
В связи с этим Тимур и Инна решились провести отпуск без детей и гаджетов. Пара сняла домик в лесу, где наслаждалась тишиной, природой и обществом друг друга. Это Мирошниченко назвала "перезагрузкой".
Тимур и Инна Мирошниченко - родители четверых детей. Двое из них, Мия и Марко, биологические, еще двое, Марсель и Ангелина, "рожденные сердцем". Усыновление, формирование быта и особенности воспитания стали новым делом жизни для Инны - сейчас она занимается повышением осведомления общества в этих сферах.
О персоне: Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
