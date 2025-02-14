Жених Леси Никитюк намекнул на свадьбу: "Жена говорит"

Дмитрий Бабчук признался, какое указание Никитюк выполняет сейчас.

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Леся Никитюк новости - Дмитрий Бабчук называет ведущую женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Бабчук через месяц после помолвки назвал Никитюк женой

Жених Леди Ле рассказал, чего от него хочет звезда

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк обручилась со своим бойфрендом, военным Дмитрием Бабчуком, во время совместного отдыха в Карпатах. Это произошло 6 января.

С тех пор пара в публичном пространстве свадьбу не обсуждает - неизвестно, где, когда и при каких обстоятельствах она состоится. Впрочем, недавно Бабчук намекнул, что брак между ним и Никитюк уже может быть заключен.

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В своем блоге в Instagram он опубликовал фото с ужина со звездной возлюбленной. В его тарелке лежала приличная порция гречки с овощами, отбивная с грибами и два блина с начинкой.

Дмитрий объяснил, что такая диета обусловлена рекомендациями Никитюк по набору веса. К слову, тогда-то военный и назвал впервые Лесю своей женой. "Жена говорит, нужно набрать до 115 кг. Осталось еще 15", - написал возлюбленный Леси Никитюк.

Леся Никитюк новости - Дмитрий Бабчук называет ведущую женой / instagram.com/special_my_profession

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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