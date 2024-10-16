Жил в полной темноте: СМИ сообщили о слепоте популярного российского певца

Витас, который в свое время прославился песнями на высоких нотах, несколько месяцев жил в полной темноте.

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Певец Витас мог остаться без зрения / Коллаж Главред, фото Instagram/vitasroom

45-летний российский певец Витас, который в свое время прославился песнями на высоких нотах, несколько месяцев жил в полной темноте.

По данным пропагандистского телеграмм-канала SHOT, по словам ближайшего окружения певца, несколько месяцев назад у него появились серьёзные проблемы со здоровьем — отслоение сетчатки глаз, что без своевременного хирургического лечения приводит к слепоте.

Причина — 30 лет прожекторов, софитов и стробоскопов.

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Ето такой Витас Певец Витас - российский эстрадный певец, автор песен, актёр. Получил известность исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. Наиболее известные песни в его исполнении — "Опера № 2" и "Седьмой элемент".

"Виталию Грачёву (настоящее имя) провели несколько операций в течение 2,5 месяцев. Всё это время он жил практически в полной темноте, передвигался в солнцезащитных очках, а жена и дочь ни на шаг от него не отходили и во всём поддерживали", - пишут пропагандисты.

Между тем, Витаса якобы удачно прооперировали и он готовится выступать в китайском Гуанчжоу в ноябре. Сам он также сообщил, что не боролся со слепотой, а просто проходит реабилитацию после неудачного боевого поединка.

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