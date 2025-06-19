Звездный Папа: кто из современных знаменитостей является родственником Льва XIV

Кратко:
- После восхода Льва XIV на Святой Престол ученые и энтузиасты изучили его родословную
- У Папы Римского нашлись родственные связи с известными личностями
Личность Папы Римского Льва XIV (в миру - Роберта Фрэнсиса Превоста) вызывает повышенный интерес после того, как он 8 мая 2025 стал 267-м епископом. Эксперты The New York Times решили провести исследование, чтобы узнать больше о корнях понтифика.
Генеалогический разбор касался временного промежутка в пятьсот последних лет. Среди предков Льва XIV были дворяне, простые крестьяне, рабы и рабовладельцы. Их следы были обнаружены во Франции, Италии, Испании, США, Кубе, Канаде и Гаити.
Также у действующего Папы Римского нашлось несколько именитых родственников. К их числу принадлежат актриса Анджелина Джоли, певец Джастин Бибер, певица Мадонна, писатель Джек Керуак. Их всех объединяет общий предок по имени Луи Буше де Гранпре, который родился и жил на территории современной Канады в конце 16 века.
Кроме того родственные связи Лев XIV имеет с рядом именитых политиков - экс-премьерами Канады Пьером и Джастином Трюдо, а также с Хилари Клинтон.
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