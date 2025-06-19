Звездный Папа: кто из современных знаменитостей является родственником Льва XIV

В генеалогическом древе 267-го понтифика есть несколько весьма пестрых ветвей.

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Папа Римский Лев XIV семья - что известно о понтифике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pontifex, pexels.com

Кратко:

После восхода Льва XIV на Святой Престол ученые и энтузиасты изучили его родословную

У Папы Римского нашлись родственные связи с известными личностями

Личность Папы Римского Льва XIV (в миру - Роберта Фрэнсиса Превоста) вызывает повышенный интерес после того, как он 8 мая 2025 стал 267-м епископом. Эксперты The New York Times решили провести исследование, чтобы узнать больше о корнях понтифика.

Генеалогический разбор касался временного промежутка в пятьсот последних лет. Среди предков Льва XIV были дворяне, простые крестьяне, рабы и рабовладельцы. Их следы были обнаружены во Франции, Италии, Испании, США, Кубе, Канаде и Гаити.

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Также у действующего Папы Римского нашлось несколько именитых родственников. К их числу принадлежат актриса Анджелина Джоли, певец Джастин Бибер, певица Мадонна, писатель Джек Керуак. Их всех объединяет общий предок по имени Луи Буше де Гранпре, который родился и жил на территории современной Канады в конце 16 века.

Кроме того родственные связи Лев XIV имеет с рядом именитых политиков - экс-премьерами Канады Пьером и Джастином Трюдо, а также с Хилари Клинтон.

Анджелина Джоли, Джастин Бибер и Мадонна - дальние родственники Папы Римского Льва XIV / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/madonna

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