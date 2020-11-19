1+1 возвращает Винника и Фреймут в полуфинал Танці з зірками 2020

Танці з зірками 2020 / 1+1

Организаторы шоу Танці з зірками 2020 преподнесли новый сюрприз зрителям, и удовлетворили просьбы тех, кто просил вернуть на танцы Винника, который ушел из-за коронавируса и Ольгу Фреймут, которая получила низкие баллы у судей.

В полуфинале Танців Винник и Фреймут снова вернутся в прямые эфиры, обещает 1+1.

"Мы подготовили крутезный сюрприз. В полуфинале встречать пары на звездном балконе будут экс-участники проекта - Олег Винник и Ольга Фреймут, которая хорошо известна своими "острыми" комментариями в адрес участников и судей. Ждешь их возвращения?", - говорится в сообщении в Instagram.

Конечно, это не полное возвращение звезд на сцену, но сам факт того, что самый дорогой украинский артист будет ведущим Танцев в полуфинале - чего-то стоит.

Напомним, что в четвертьфинале Танці з зірками покинули Сергей Мельник и Аделина Дели, которые не получили столько же оценок зрителей, как участницы ВИА Гра.