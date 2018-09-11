"Спасали капельницам": Леонтьев поблагодарил медиков, которые помогли ему встать на ноги

Валерий Леонтьев / Facebook

Знаменитый певец Валерий Леонтьев заявил о том, что медики помогли ему встать на ноги после тяжелой болезни.

При этом у певца была диагностирована пневмония, а сам он едва держался на ногах.

Во время острой фазы болезни к Леонтьеву "скорая" приезжала по несколько раз в день ставить капельницы, так как только они спасали исполнителя, пишет "Комсомольская правда".

Неприспособленный болеть" встал на ноги. Спасибо Игорю и Алле Крутым! Отдельно врачам, а также друзьям и всем вам за сочувствие и заботу. Поверьте, диктат эскулапов дался мне непросто!", - написал Леонтьев в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось о том, что врачи категорически запретили Леонтьеву выходить на сцену.