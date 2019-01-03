Настя Каменских восхитила фанатов элегантным нарядом

Певица примерила эффектное вечернее платье.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских поразила сеть элегантным нарядом.
На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала фото, на котором она запечатлена в бархатном бордовом платье с глубоким декольте, открытыми плечами и высоким вырезом, который оголяет ноги артистки.
"Друзья, всех с Новым 2019 годом. Не переставайте мечтать, и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг другу радость, любовь, улыбки и тепло. Не бойтесь перемен - пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед - навстречу самому прекрасному будущему", - поздравила фанатов артистка.
Подписчики не сдерживали себя в комплиментах, и расхвалили певицу за элегантный образ.
"Бомба!", "Как всегда, прекрасно выглядишь!", "Куколка", "Как же Насте идет этот образ", "Талант и красота от Бога!" - писали поклонники.
Друзья, всех с Новым 2019 годом ? Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло ❤ Не бойтесь перемен - пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед - навстречу самому прекрасному будущему ? Ваша NK Happy New Year to everyone ?Dream on. Let every dream come true. Share happiness, love, smiles and warmth ❤Never be afraid of changes. Let them guide you to an incredible success this year. Don’t get settled and keep moving forward - towards the most beautiful future ? #NK #XmaswithNK #NewYear2019
Ранее Настя Каменских вызвала жаркие споры из-за декольте.