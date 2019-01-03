Настя Каменских восхитила фанатов элегантным нарядом

Настя Каменских поздравила фанатов с Новым годом / https://www.instagram.com/kamenskux/?utm_source=ig_embed

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских поразила сеть элегантным нарядом.

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала фото, на котором она запечатлена в бархатном бордовом платье с глубоким декольте, открытыми плечами и высоким вырезом, который оголяет ноги артистки.

"Друзья, всех с Новым 2019 годом. Не переставайте мечтать, и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг другу радость, любовь, улыбки и тепло. Не бойтесь перемен - пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед - навстречу самому прекрасному будущему", - поздравила фанатов артистка.

Подписчики не сдерживали себя в комплиментах, и расхвалили певицу за элегантный образ.

"Бомба!", "Как всегда, прекрасно выглядишь!", "Куколка", "Как же Насте идет этот образ", "Талант и красота от Бога!" - писали поклонники.

Ранее Настя Каменских вызвала жаркие споры из-за декольте.