"А тити куда пропали?": Настя Каменских вызвала жаркие споры из-за декольте

Настя Каменских удивила нарядом на прямом эфире шоу / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских удивила поклонников нарядом, в котором она появилась в прямом эфире суперфинала шоу "Х-фактор".

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала фото и видео, на которых она позирует в блестящем платье с глубоким декольте и высоким хвостом.

Подписчики обратили внимание, что ранее на фото грудь артистки смотрелась пышной, и на размера два больше, а в этом наряде она "пропала".

"А где сиси?", "Сиськи ушли! Совсем!", "Потерялась со всей этой красотой. Стала одной из многих... Была такая милая, индивидуальная... А сейчас я смотрю ее фото и не всегда понимаю, на кого смотрю - настолько похожа на однородную массу стандартных новых красавиц", "А тити куда пропали?", "Конский хвост", - писали юзеры.

Ранее "беременная" Настя Каменских удивила фанатов фото.