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Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2024, 19:22
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В Украине 22 сентября будет сухая и солнечная погода. В то же время синоптики прогнозируют туман.
погода
Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 22 сентября будет сухой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 22 сентября в Украине будет "бабье лето". В этот день будет солнечно и сухо, но ночи будут прохладными. В то же время ожидается небольшой ветер. Синоптик прогнозирует похолодание уже с 29-го сентября. Тогда же в регионы вернутся и дожди.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 22 сентября
Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / фото: ventusky

Погода 22 сентября

В Украине 22 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ночью и утром в западных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 7-12°, на побережье морей 12-17°; днем 21-26°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 22 сентября в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +15...+29 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+24 градусов.

погода 22 сентября
Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / фото: meteoprog

Погода 22 сентября в Киеве

В Киеве 22 сентября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 22 сентября
Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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