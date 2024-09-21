"Украины уже не будет": в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева

Германии следует продолжать оказывать украинцам всю возможную поддержку, подчеркнул Борис Писториус.

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В Германии высказались насчет поддержки Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Pixabay

Помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Мы должны осознать, что если Украина проиграет эту войну из-за того, что мы или Запад в целом перестанем поддерживать ее, то завтра Украины уже не будет. И да, поддержка Украины стоит дорого, но поражение украинцев обойдется нам гораздо дороже. Не только с точки зрения военной угрозы со стороны Путина, но и из-за потока беженцев из Украины, который это спровоцирует", - подчеркнул он во время дискуссии, организованной немецкой газетой Die Zeit, передает Укринформ.

Глава немецкого оборонного ведомства призвал всех, кто легкомысленно призывает к прекращению поддержки Украины, потому что "это не наша война", всегда учитывать последствия. В частности, он раскритиковал соответствующие призывы со стороны немецких популистских политических сил BSW и AfD. "Те же люди, которые агитируют против беженцев, являются теми, кто провоцирует следующую волну беженцев, не поддерживая Украину. И это лишь один аспект", - отметил он.

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Он также указал на то, что своей войной против Украины Путин "растаптывает основанный на правилах международный порядок". И если позволить ему достичь своих целей, то кремлевский диктатор решит, что Запад является слабым и он может делать, что хочет.

"И тогда может наступить очередь Молдовы или Грузии. Или в какой-то момент, если он (Путин. - Ред.) решится, зона НАТО в виде стран Балтии. Какой сигнал это посылает другим автократиям в мире, которые, по сути, только и ждут, чтобы им показали, что Запад не готов отстаивать международный порядок? И именно поэтому так важно, чтобы мы это делали (поддерживали Украину. - Ред.), и так долго, как это будет необходимо. И по крайней мере до тех пор, пока Украина сможет сказать, что теперь мы можем посадить Путина за стол переговоров", - заявил Писториус.

По его словам, нужно все делать, чтобы вернуть мир в Европе, но "пока нет никаких признаков того, что мирное и безопасное сосуществование с Россией вернется в ближайшее время". Министр указал на то, что пока Путин "не дал понять, что готов это сделать (пойти на мирное урегулирование. - Ред.), по крайней мере на условиях, хотя бы отдаленно приемлемых для Украины".

"Я считаю, что нам следует продолжать оказывать украинцам всю возможную поддержку, чтобы они смогли оказаться в ситуации, из которой они смогут достичь этой цели. И в то же время я считаю, что мы должны быть еще более жесткими в наших санкциях против России. Все еще существует слишком много лазеек", - добавил глава оборонного ведомства ФРГ.

Кто такой Борис Писториус? Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на информацию о "мирном плане Шольца". Владимир Зеленский отметил, что ему неизвестно о наличии какого-либо мирного плана окончания войны в Украине со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

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