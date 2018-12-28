"Ждут маленького Потапчика": беременная Настя Каменских удивила фанатов фото

На фото певица предстала в красном облегающем платье и с венком.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских удивила поклонников беременным животом.
На фан-странице 31-летней знаменитости появилось фото, на котором изображена Каменских в красном облегающем платье с венком на голове и внушительным животом.
Правда, это фото – результат работы в фоторедакторе -фанаты так хотят видеть артистку в положении, что прифотошопили ее лицо беременной американской певице Бейонсе.
Поклонники по-разному отреагировали на фотоколлаж: одни обвинили артистку в пиаре на такой личной теме, другие же приняли снимок с чувством юмора.
"Мозгов нет так шутить! Уже не знает, на чем пиариться", "Шуточки конечно…", "Ждут маленького Потапчика?", "Фотошоп не очень", - писали юзеры.
Ранее мама Насти Каменских рассказала об отношениях с Потапом.