"Ждут маленького Потапчика": беременная Настя Каменских удивила фанатов фото

Насте Каменских приписали беременность / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских удивила поклонников беременным животом.

На фан-странице 31-летней знаменитости появилось фото, на котором изображена Каменских в красном облегающем платье с венком на голове и внушительным животом.

Правда, это фото – результат работы в фоторедакторе -фанаты так хотят видеть артистку в положении, что прифотошопили ее лицо беременной американской певице Бейонсе.

Поклонники по-разному отреагировали на фотоколлаж: одни обвинили артистку в пиаре на такой личной теме, другие же приняли снимок с чувством юмора.

"Мозгов нет так шутить! Уже не знает, на чем пиариться", "Шуточки конечно…", "Ждут маленького Потапчика?", "Фотошоп не очень", - писали юзеры.

Поклонники хотят увидеть артистку в положении

Ранее мама Насти Каменских рассказала об отношениях с Потапом.