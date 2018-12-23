"Я рада, что она встретила Алексея": мама Каменских рассказала об отношениях с Потапом

Маме Каменских очень нравится Потап / https://www.instagram.com/kamenskux/

Лидия Каменских, мама украинской певицы Насти Каменских, выступающей под псевдонимом NK, откровенно призналась, что рада появлению Потапа в судьбе ее дочери.

"Она была в поисках, и я очень рада, что так сложилась ее жизнь, что она встретила Алексея. Он написал такие песни, которые сразу подняли их популярность", - рассказала она в интервью Кате Осадчей в программе Светская жизнь.

Мама популярной певицы добавила, что очень благодарная Потапу за помощь Насте в развитии ее карьеры.

Слова Лидии Каменских подтвердила и другая известная украинская певица Алла Кудлай, которая приходится Насте крестной мамой. Она добавила, что хотела бы спеть с Потапом на одной сцене.

"Я сейчас загадаю себе желание, чтобы на каком-то прекрасном концерте, например, моему мы спели и Лидой вместе, и с Настей, и с Алексеем", - отметила Кудлай.

Напомним, ранее Каменских, которой приписывают роман с экс-коллегой по дуэту Потапом, подогрела слухи об их романе, опубликовав снимок из спортзала.