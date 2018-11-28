Настя Каменских подогрела слухи о романе с Потапом

Потап и Настя Каменских подогрели слухи об отношениях / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которой приписывают роман с экс-коллегой по дуэту Потапом, подогрела слухи об их романе.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок со спортзала, на котором она запечатлена в футболке своего бренда, а Потап позирует в майке с надписью Lakers.

"Леша, ты человек- солнце! Спасибо за поддержку", - написала Настя.

Таким же снимком поделился и Потап. Подписчики заметили, что пара проводит много времени вместе даже после того, как поставили дуэт на паузу.

"А вы с ней мутите?", "Ох, представляю, сколько Потап потапил ее", "Когда ж уже у вас общие дети будут", "Какие вы милые", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских засветила обручальное кольцо.