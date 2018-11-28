Настя Каменских подогрела слухи о романе с Потапом

Пара, несмотря на то, что дуэт поставлен на паузу, проводит много времени вместе.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которой приписывают роман с экс-коллегой по дуэту Потапом, подогрела слухи об их романе.
На своей странице в Instagram артистка выложила снимок со спортзала, на котором она запечатлена в футболке своего бренда, а Потап позирует в майке с надписью Lakers.
"Леша, ты человек- солнце! Спасибо за поддержку", - написала Настя.
Таким же снимком поделился и Потап. Подписчики заметили, что пара проводит много времени вместе даже после того, как поставили дуэт на паузу.
"А вы с ней мутите?", "Ох, представляю, сколько Потап потапил ее", "Когда ж уже у вас общие дети будут", "Какие вы милые", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских засветила обручальное кольцо.