"Специально ручки так положила?": Настя Каменских засветила обручальное кольцо

Настя Каменских засветила обручальное кольцо / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которой приписывают роман с экс-коллегой по дуэту Потапом, засветила обручальное кольцо.

На своей странице в Instagram артистка выложила фото, на котором она позирует во время сьемок "Х-фактора". Артистка запечатлена в судейском кресле, демонстрируя на столе руки с кольцом. Певица выбрала серебристое платье с черным корсетом и шлейфом. Вместо привычных кудрей артистка сделала высокую прическу.

Подписчики обратили внимание на аксессуар на пальце Насти.

"С колечком", "Очень красивая", "Только я заметил кольцо на пальце?", "Как всегда Анастасия прекрасная, женственная", "Специально ручки так положила?", - писали юзеры.

Настя Каменских позировала в необычном платье / https://www.instagram.com/kamenskux/

Ранее Настя Каменских показала фото с Потапом.