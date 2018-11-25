"Специально ручки так положила?": Настя Каменских засветила обручальное кольцо

Певице уже не первый год приписывают роман с экс-коллегой по дуэту Потапом.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которой приписывают роман с экс-коллегой по дуэту Потапом, засветила обручальное кольцо.
На своей странице в Instagram артистка выложила фото, на котором она позирует во время сьемок "Х-фактора". Артистка запечатлена в судейском кресле, демонстрируя на столе руки с кольцом. Певица выбрала серебристое платье с черным корсетом и шлейфом. Вместо привычных кудрей артистка сделала высокую прическу.
Подписчики обратили внимание на аксессуар на пальце Насти.
"С колечком", "Очень красивая", "Только я заметил кольцо на пальце?", "Как всегда Анастасия прекрасная, женственная", "Специально ручки так положила?", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских показала фото с Потапом.